După Nicușor Dan, și Ilie Bolojan s-a văzut cu șeful Camerei Reprezentanților din AUSTRALIA. A fost prezentă inclusiv garda de onoare

După ce luni Nicușor Dan s-a întâlnit cu Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia, marți, reprezentantul țării cangurilor s-a văzut și cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. A fost prezentă inclusiv garda de onoare.

Discuțiile au vizat identificarea de noi domenii de cooperare, precum energie, apărare, infrastructură și logistică.

„În acest context, s-a discutat organizarea, în 2025, a unei misiuni economice australiene în România, pentru a facilita contacte directe între companii”, se arată în comunicatul citat.

Ilie Bolojan a adresat mulțumiri pentru sprijinul Australiei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

„A discutat despre oportunitățile de creștere a schimburilor economice bilaterale. În acest context, a menționat posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state.

Ilie Bolojan: Menținerea stabilității politice rămâne esențială

Și Portul Constanța a reprezentant un punct al discuțiilor de la guvern. Ar putea avea un „potențial strategic” în reconstrucția Ucrainei.

Delegația australiană a apreciat eforturile României în apărarea democrației într-un context geopolitic complex și a arătat interes pentru securitatea regiunii Mării Negre. În discuțiile despre reconstrucția Ucrainei, a fost evidențiat potențialul strategic al Portului Constanța și oportunitățile de investiții pe care acesta le oferă”, mai precizează Palatul Victoria.

Cât despre starea economiei naționale, premierul Bolojan recunoaște că „România traversează o perioadă dificilă”.

„Pe plan intern, prim-ministrul a subliniat că România traversează o perioadă fiscal-bugetară dificilă, însă menținerea stabilității politice rămâne esențială pentru a asigura continuitatea proiectelor de dezvoltare, a sprijini mediul de afaceri și a valorifica oportunitățile de creștere în următoarea perioadă”.