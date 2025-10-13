Președintele României, Nicușor Dan, a primit luni la Palatul Cotroceni o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia. Deși cel mai mic continent se află la o distanță colosală de țara noastră, șeful statului anunță triumfător multe interese comune.
Potrivi șefului Statului, în actualul context global, marcat de turbulențe și transformări majore. este esențial ca statele care împărtășesc aceleași valori democratice și viziunea asupra ordinii internaționale să își dezvolte relațiile bilaterale, prin proiecte concrete și durabile. Astfel că distanța care desparte România de Australia nu reprezintă un impediment serios în calea cooperării între cele două state.
„Am primit astăzi, la Palatul Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia. În actualul context global, marcat de transformări și provocări, este esențial ca state ca ale noastre, care împărtășesc aceleași valori democratice și au o viziune comună asupra ordinii internaționale, să își dezvolte relațiile bilaterale prin proiecte concrete și durabile”.
„Discuțiile noastre au fost consistente și s-au axat pe extinderea cooperării dintre România și Australia în domeniile securității, energetic și al contracarării amenințărilor hibride. Am subliniat că un pas important în această direcție îl reprezintă stimularea investițiilor australiene în România. Încurajăm, de asemenea, deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București. Expertiza României în regiunea Mării Negre și experiența Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunități de colaborare și schimb de bune practici între țările noastre”.