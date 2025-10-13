Președintele României, Nicușor Dan, a primit luni la Palatul Cotroceni o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia. Deși cel mai mic continent se află la o distanță colosală de țara noastră, șeful statului anunță triumfător multe interese comune.

Astfel că distanța care desparte România de Australia nu reprezintă un impediment serios în calea cooperării între cele două state. Potrivi șefului Statului, în actualul context global, marcat de turbulențe și transformări majore. este esențial ca statele care împărtășesc aceleași valori democratice și viziunea asupra ordinii internaționale să își dezvolte relațiile bilaterale, prin proiecte concrete și durabile.

