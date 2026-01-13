Invitat în studioul de la TVR 1, Ilie Bolojan a vorbit despre preluarea conducerii Ministerului Educației și Cercetării, după ce funcția a rămas vacantă de peste trei săptămâni. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia, iar Guvernul nu a numit încă un succesor permanent.

Bolojan a explicat de ce a fost nevoie să își asume interimatul: ”Demisia ministrului s-a suprapus cu perioada de final de an, iar aveam două posibilități: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta clasică, respectiv numirea unui interimar. Până la sfârșitul acestei luni vom veni cu o propunere.

În acești ani dificili nu este ușor să ai responsabilități într-un domeniu care a trecut prin numeroase restructurări, așa cum este cel al educației. Vom găsi o propunere bună. De ceea ce se întâmplă în educație depinde viitorul copiilor noștri”, a declarat Ilie Bolojan, la TVR 1.

