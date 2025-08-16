Fosta ministră a Turismului Elena Udrea, la o lună după ce a fost eliberată din penitenciar, a plecat cu familia ei să călătorească prin țară. Fosta politiciană PDL a executat 3 ani și 10 luni din sentința de 6 ani primită în dosarul „Gala Bute”.

Cazați la o cabană din Sinaia, un urs s-a apropiat amenințător. Un „salvator” a intervenit rapid și a prevenit tragedia.

Soțul fostei ministre, Adrian Alexandrov, a relatat incidentul pentru Fanatik despre momentele înfricoșătoare pe care le-a trăit familia sa.

„A coborât lângă cabana la care am stat peste noapte, dar câinii au reușit să îl alunge. Eu nu (n.r. m-am speriat), fetele da”.

Salvatorul neașteptat

Elena Udrea spune că Igor, câinele ciobănesc de talie mare de opt luni, i-a apărat familia de urs.

„Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Potrivit FANATIK, Elena Udrea și familia ei s-au cazat în Cabana Stâna Târle din Sinaia, cu cinci dormitoare, terasă, bar, saună și Wi-Fi gratuit. Cabana este situată la 1600 de metri înălțime, în apropiere de pârtiile de schi „Dum de vară” și „Târle”

Pentru doi adulți și un copil, tariful pentru o noapte de cazare este de 4.090 de lei. Fanatik precizează că familia lui Udrea a cheltuit 12.270 de lei pentru trei nopți de cazare.

Sursa Foto: Shutterstock /Facebook

