Prima pagină » Actualitate » Elena Udrea și familia ei, salvați de un EROU neașteptat când un urs a dat buzna peste cabana în care erau cazați / „Este cel mai puternic și curajos”

Elena Udrea și familia ei, salvați de un EROU neașteptat când un urs a dat buzna peste cabana în care erau cazați / „Este cel mai puternic și curajos”

16 aug. 2025, 23:14, Actualitate
Elena Udrea și familia ei, salvați de un EROU neașteptat când un urs a dat buzna peste cabana în care erau cazați / „Este cel mai puternic și curajos”

Fosta ministră a Turismului Elena Udrea, la o lună după ce a fost eliberată din penitenciar, a plecat cu familia ei să călătorească prin țară.  Fosta politiciană PDL a executat 3 ani și 10 luni din sentința de 6 ani primită în dosarul „Gala Bute”.

Cazați la o cabană din Sinaia, un urs s-a apropiat amenințător.  Un „salvator” a intervenit rapid și a prevenit tragedia.

Soțul fostei ministre, Adrian Alexandrov, a relatat incidentul pentru Fanatik despre momentele înfricoșătoare pe care le-a trăit familia sa.

„A coborât lângă cabana la care am stat peste noapte, dar câinii au reușit să îl alunge. Eu nu (n.r. m-am speriat), fetele da”.

Salvatorul neașteptat

Elena Udrea spune că Igor, câinele ciobănesc de talie mare de opt luni, i-a apărat familia de urs.

„Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Potrivit FANATIK, Elena Udrea și familia ei s-au cazat în Cabana Stâna Târle din Sinaia, cu cinci dormitoare, terasă, bar, saună și Wi-Fi gratuit. Cabana este situată la 1600 de metri înălțime, în apropiere de pârtiile de schi „Dum de vară” și „Târle”

Pentru doi adulți și un copil, tariful pentru o noapte de cazare este de 4.090 de lei. Fanatik precizează că familia lui Udrea a cheltuit 12.270 de lei pentru trei nopți de cazare.

Sursa Foto: Shutterstock /Facebook

Autorul recomandă:

Mediafax
Horoscop 17 august. Zi plină de surprize în dragoste și reușite profesionale pentru toate zodiile
Digi24
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă femeia
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Fără o încetare a focului, fără niciun acord: ce rost a avut summitul din Alaska pentru Trump, Putin și Ucraina | Analiză BBC
Mediafax
Trei bărbaţi au murit înecaţi sâmbătă pe litoral. Doi copii, în pericol de a se îneca
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Antena 3
Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Cancan.ro
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Locul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru asta
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
Putin e gata pentru pace. A făcut în sfârșit anunțul așteptat de toată planeta: Oportun și foarte util!
Evz.ro
Autostrada care taie Carpații. Imagini cu drumul de mare viteză ce va schimba România
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
15 artiști faimoși cu legături surprinzătoare cu comunismul. De la Chaplin la Picasso
EXTERNE Documente confidențiale cu informații sensibile despre Vladimir Putin, uitate de Departamentul de Stat al SUA într-un hotel după summitul istoric
21:35
Documente confidențiale cu informații sensibile despre Vladimir Putin, uitate de Departamentul de Stat al SUA într-un hotel după summitul istoric
HOROSCOP Zodia care se află sub „STEAUA ascensiunii” în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”
20:36
Zodia care se află sub „STEAUA ascensiunii” în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”
JOBURI Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut
20:18
Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut
SĂNĂTATE Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație
19:41
Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație
EXTERNE Nicușor Dan a așteptat poziția liderilor UE pentru prima reacție după summitul din Alaska:”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”
18:30
Nicușor Dan a așteptat poziția liderilor UE pentru prima reacție după summitul din Alaska:”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”
EXTERNE Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea din partea UE și SUA
18:25
Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea din partea UE și SUA