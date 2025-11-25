Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni

Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală, Nicușor Dan a anunțat că miercuri va prezenta Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care ieri a primit aprobarea CSAT. Șeful statului a precizat că anumite pasaje pe care le va prezenta miercuri sunt rezultatul sugestiilor pe care le-a primit din partea cetățenilor. „În acest interval de cam zece zile, cât a fost Strategia pusă în dezbatere, am primit foarte multe sugestii, și câteva din pasajele care sunt în Strategia oficială care va fi prezentată mâine Parlamentului vin din zona asta”.

Luni, Strategia a fost pusă în transparență. VEZI DOCUMENTUL AICI.

„O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată astăzi de CSAT și care va fi prezentată de către Președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere. Strategia exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”, se arată în comunicat.

Strategia de Apărare a Țării 2025-2030

Strategia este construită în jurul conceptului de „independență solidară”, o viziune în care România își afirmă autonomia, dar totodată cooperează cu aliaţii, în special NATO, UE și Statele Unite. Conceptul reflectă maturizarea strategică a statului, bazată pe o economie puternică, diplomație consolidată și experiență în apărare. Parteneriatul cu SUA este descris ca un pilon esențial al securității naționale, iar implicarea militară şi investițiile americane sunt văzute ca elemente cruciale pentru întărirea capacităților României.

Pe planul amenințărilor, Rusia rămâne cel mai mare risc pe plan extern. Contextul războiului din Ucraina și posibile evoluții geopolitice (inclusiv amenințarea unei granițe directe pe Dunăre) sunt văzute ca factori de vulnerabilitate. De asemenea, strategia subliniază rolul important al serviciilor în detectarea riscurilor, dar cu misiunea de a avertiza și sprijini decidenții, nu de a instrumenta cazuri penale. Cooperarea între serviciile românești și cele aliate devine astfel esențială pentru consolidarea rezilienței naționale, potrivit noii Strategii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

În timp ce dronele „se plimbă” prin România, Nicușor Dan vorbește despre digitalizare

Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri