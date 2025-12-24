Prima pagină » Actualitate » Șoșoacă, circ și la tăierea porcului: „Domnule Simion, aici este scroafa pe care ați agresat-o”

Șoșoacă, circ și la tăierea porcului: „Domnule Simion, aici este scroafa pe care ați agresat-o"

Diana Șoșoacă, în urma unui live pe Facebook în Ajun de Crăciun, aflată la tăierea porcului, a ales să arunce „săgeți” către George Simion, liderul partidului AUR. Liderul S.O.S. a readus în prezent o situație care a avut loc în luna decembrie a anului 2023.

„Domnu’ Simion, uitați scroafa pe care o agresați dumneavoastră sexual”, își începe Diana Șoșoaca transmisia live pe Facebook.

Diana Șoșoacă, „atac” la adresa lui George Simion, la tăierea porcului

Diana Șoșoacă, la tăierea porcului: „Uitați scroafa pe care o agresați dumneavoastră sexual”

Aflată la tradiția tăierii porcului în Ajunul Crăciunului, într-o incursiune pe rețeaua Facebook, live, Diana Șoșoacă a vorbit și despre zona politică românească. A menționat că mișcările de unitate au fost făcute de ea, menționând că liderul AUR le-a refuzat.

„Toate mișcările de unitate eu le-am făcut. Au fost refuzate de fiecare dată de George Simion și AUR. Și am spus că trec peste toată mizeria, dar nu, nu pot să trec pentru ceea ce făcut astăzi sau aseară la televizor, probabil când a avut emisiunea. A fost ultima încercare de unificare cu AUR vreodată. Este mult prea infiltrat de PSD, iar acordul semnat cu PSD-ul este mult prea prea mare.

(…) Deci, ce ne reproșați, mă, nouă? Păi că suntem la fel ca PRM-ul și Vadim, pentru că toți ceilalți sunt ai sistemului, ce dracului sunteți așa proști?”, a spus Diana Șoșoacă.

Apoi, într-o altă secvență, Diana Șoșoacă se apropie de porcul sacrificat și precizează: „Vai, Simioane, cum ai lăsat scroafa asta agresată sexual! Nici șoricul n-a mai rămas de ea!”.

