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Epurări în PNL, după eșecul guvernului Mureșan. Eduard Mititelu, exclus din grupul deputaților liberali, după ce nu l-a votat pe europarlamentarul propus de Bolojan

Ruxandra Radulescu
Epurări în PNL, după eșecul guvernului Mureșan. Eduard Mititelu, exclus din grupul deputaților liberali, după ce nu l-a votat pe europarlamentarul propus de Bolojan
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Deputatul liberal Eduard Mititelu a fost exclus, oficial, din grupul Partidului Național Liberal de la Camera Deputaților, după ce a refuzat să voteze Guvernul Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului. Amintim că, în ziua votului de învestitură, Bolojan ar fi dat ordin clar parlamentarilor liberali să îl voteze pe Siegfried Mureșan, potrivit surselor politice Gândul.

Dupa ce Guvernul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a eșuat la votul de învestitură cu 182 voturi ”pentru” și 15 ”împotriva”, Ilie Bolojan a decis să-i taxeze pe liberalii care nu s-au aliniat direcției partidului.

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Primul deputat care a suferit consecințele este Eduard Mititelu, care a fost, oficial, exclus din grupul Deputaților PNL, după ce nu a vrut să-l voteze pe fostul său coleg de partid, Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului.

Bolojan a dat ordine clare înainte de votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan

Amintim că, înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan, surse politice Gândul au afirmat că Bolojan i-ar fi amenințat pe parlamentarii liberali cu excluderea din partid, dacă nu respectă o serie de directive clare

Parlamentarii liberali ar fi fost obligați să participe la ședința de învestire a guvernului Mureșan, să voteze în favoarea premierului desemnat, iar votul să fie la vedere, au mai precizat la acel moment, aceleași surse.

Conducerea PNL i-a amenințat și de această dată pe liberali cu excluderea din formațiune, dacă nu vor vota așa cum dictează partidul, mai precizează aceleași surse.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, plănuise excluderea din partid a „disidenților” care au votat Guvernul Veștea

În luna iunie, Partidul Național Liberal a convocat o ședință de urgență pentru excluderea prim-vicepreședintelui liberal, Adrian Veștea, după ce fusese desemnat, intempestiv, de Nicușor Dan, pentru formarea noului Guvern. În urma ședinței, conducerea PNL a decis să nu susțină Guvernul Veștea, însă, funcția acestuia de prim-vicepreședinte a făcut imposibilă excluderea din formațiunea lui Bolojan.

După ce guvernul Veștea a picat la votul în Parlament, conducerea PNL ar fi plănuit excluderea a 18 parlamentari și lideri locali liberali deoarece l-au susținut pe Adrian Veștea. Printre cei vizați s-ar fi numărat Hubert Thuma și Cătălin Predoiu.

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