Etapă-cheie în construcția METROULUI spre Otopeni: Primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa, realizat

Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

„Utilajul gigant, lung de 97 de metri, cu o greutate de aproximativ 600 de tone și un cap de foraj de 6,60 metri diametru, a început lucrările pe 9 aprilie 2025. În această perioadă, TBM-ul a excavat 902,04 metri și a montat 602 inele de tunel, străpungând peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa, pe Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Scutul de forare «Sfânta Maria» coincide în mod fericit cu celebrarea recentei sărbători din 15 august”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Evenimentul a avut loc în prezența constructorului – Asocierea ALSIM ALARKO – MAKYOL, a supervizorului proiectului – Asocierea PADECO Co., Ltd., ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. și METROUL S.A., precum și a reprezentanților Metrorex S.A.

În paralel, al doilea scut de forare, „Sfânta Ana”, a avansat deja peste 406 metri și a montat 265 de inele de tunel pe direcția către Aeroport Băneasa.

„Lucrările de șantier pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou se derulează conform planificării estimate și ne bucurăm să constatăm coincidența fericită între numele pe care îl poartă primul TBM care a început forajul de la stația Tokyo către stația Aeroport Băneasa și apropierea de sărbătoarea recentă dedicată Sfintei Maria. Orice proiect major se realizează cu eforturi financiare, umane și tehnice considerabile, dar și cu bună-credință și încredere în binele comun. «Sfânta Maria», simbolul protecției divine și al ocrotirii întregii umanități, se dovedește un nume protector și pentru acest proiect care implică activitate zi și noapte. Ne bucurăm să marcăm astăzi încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou, un proiect major de infrastructură urbană”, a declarat Mariana Miclăuș, Director General Metrorex.

Utilajele TBM „Sfânta Maria” şi „Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Proiectul este finanțat din bugetul de stat, fonduri europene și fonduri externe rambursabile JICA, urmând să lege rețeaua de metrou a Capitalei de Aeroportul Internațional Henri Coandă.

