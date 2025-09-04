Eugen Teodorovici candidează la Primăria Capitalei și vrea sprijinul suveraniștilor: „Vor avea cea mai bună ofertă electorală”

Fostul ministru de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, este noul nume anunțat drept candidat pentru Primăria Capitalei și cere sprijinul suveraniștilor, în această cursă. Idee care reprezintă o premieră la nivel european, după cum spune fostul demnitar.

Eugen Teodorovici a confirmat oficial candidatura sa la Primăria Capitalei, în cadrul podcastului găzduit de X, „România Învățată”.

„Capitala? Da. Mă bag la această luptă. Și vreau să văd din nou românii pe care i-am auzit în ultimii mulți ani spunând: nu avem pe cine să alegem. De data aceasta le arăt că nu mai pot invoca această scuză. Vor avea cea mai bună ofertă electorală pe care ar putea să o aibă vreodată”, a declarat Teodorovici.

Experiența fostului social-democrat îl recomandă pentru o astfel de funcție, mai spune acesta, mai ales că va fi și o premieră la nivel european. Teodorovici a fost ministru de Finanțe, ministru al Fondurilor Europene și a deținut 6 luni președinția Consiliului UE

„Nici o capitală din Uniunea Europeană, de la înființarea sa, nu a avut vreodată ca și candidat un fost ministru de finanțe. Bucureștiul va avea această propunere. Dați-mi un exemplu, un singur exemplu, din mișcarea suveranistă, care poate să combată CV-ul pe care îl are Eugen Teodorovici. Și eu mă înclin”, mai spune el în podcast.

Candidatul știe că pentru a reuși are nevoie de un sprijin puternic și cere ajutorul suveraniștilor, făcând un apel la unitatea din acest curent.

„Se va naște întrebarea: cine este vinovat dacă se pierd alegerile la Capitală? Eu, sau ceilalți care nu pot dovedi că propunerea lor bate? (…) Umblăm după oameni noi, dar omul nou poate fi mai corupt și mai trădător de țară decât omul vechi. Experiența face diferența.” Capitala este extrem de importantă în echilibrarea jocului politic în România. Dacă această mișcare pro-europeană, cum se autointitulează, adică antiromânească, pierde lupta la Capitală, se resetează tot ce înseamnă joc politic. Avem o șansă la schimbare.”

Teodorovici pune pe seama unei eventuale victorii la Capitală și altele care vor decurge de aici, cum ar fi câștigarea unei majorități parlamentare în 2028 și chiar câștigarea Președinției României, din 2029.

