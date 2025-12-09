Nicușor Dan, despre o eventuală fragmentare a coaliției de guvernare: „Partidele trebuie să se raporteze la interesul public”

Aflat în vizită oficială în Franța, președintele nu scapă de „certurile” de acasă. La conferința de presă de după discuțiile președintelui cu Emmanuel Macron, Nicușor Dan a fost întrebat cum ar putea media o posibilă fragmentare a coaliției, în condițiile în care PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Răspunsul nu a fost unul direct, însă „interesul e să avem o coaliție stabilă”.

„Dincolo de declarații, să ne uităm la acțiunea politică. România are nevoie de stabilitate, de investiții, de încrederea celor care au investit deja în titluri de stat, ăsta e interesul public. Față de interesul public, partidele trebuie să se raporteze la el când iau decizia. Niciodată în politică nu-ți alegi cu cine faci 50 plus 1%, dar interesul e să avem o coaliție stabilă. Eu am spus că am avut un interes național pentru o stabilitate și partidele au reacționat la acest interes, deși în momentul formarii coaliției și guvernului, deși pentru unii dintre ei ar fi fost mai profitabil sa rămână în opoziție.”, spune Nicușor Dan.

Întrebat dacă va susține un guvern minoritar dacă o să se ajungă acolo, președintele spune că nu vrea să intre în tipul acesta de discuții.

„Eu nu vreau să ne lansăm în tipul acesta de discuții. Eu am spus că am avut un interes național pentru o stabilitate și partidele au reacționat la acest interes, deși în momentul formarii coaliției și guvernului, deși pentru unii dintre ei ar fi fost mai profitabil sa rămână în opoziție. Suntem în același context și eu sunt foarte optimist că o să rămânem în el.”, spune președintele.

