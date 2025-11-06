Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”

Victor Negrescu, Vicepreședinte al ParlamentuluI European, a organizat la sediul de la Bruxelles al legislativului european o întâlnire de nivel înalt dedicată viitorului politicilor de sănătate din UE, eveniment din seria Europa Connect – EU Health Summit, promovat de Gândul. Discuțiile au vizat noile propuneri legislative la nivel european, finanțarea domeniului sanitar și integrarea tehnologiilor moderne, precum inteligența artificială, în sistemele medicale europene.

„Astăzi am organizat în Parlamentul European o întâlnire de nivel înalt în care am discutat despre viitorul politicilor de sănătate la nivel european”, a declarat Victor Negrescu, la finalul evenimentului care i-a adus la aceeași masă pe ministrul Sănătății din România și reprezentanți de marcă din Parlamentul European, inclusiv președintele Comisiei de Sănătate Publică (SANT), pentru a analiza direcțiile strategice în domeniu.

Negrescu a subliniat complexitatea ecosistemului de sănătate, care „necesită o atenție sporită la nivel european” și a pledat pentru alocări financiare suplimentare în acest sector. Printre soluțiile propuse se numără un program operațional dedicat sănătății în viitorul cadru financiar multianual și o finanțare sporită pentru inițiativa EU for Health.

„Am vorbit, de asemenea, de reglementări care privesc industria farmaceutică, dezvoltarea infrastructurii și introducerea inteligenței artificiale, toate acele elemente care pot face viața pacientului mai ușoară și pot crește eficiența serviciilor medicale”, a precizat europarlamentarul român.

În opinia sa, România are potențialul de a fi un „lider de opinie” în dezbaterile europene privind sănătatea publică.

„Trebuie să continuăm să susținem ideea că sănătatea trebuie să fie o prioritate pentru Europa, o prioritate care privește inclusiv reziliența și securitatea noastră în anii ce urmează”, a concluzionat Victor Negrescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, la Health EU Summit: „România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene privind sănătatea”

Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”

Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”