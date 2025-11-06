Prima pagină » Video » Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”

Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”

Bogdan Pavel
06 nov. 2025, 11:44, Video
Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”

Victor Negrescu, Vicepreședinte al ParlamentuluI European, a organizat la sediul de la Bruxelles al legislativului european o întâlnire de nivel înalt dedicată viitorului politicilor de sănătate din UE, eveniment din seria Europa Connect – EU Health Summit, promovat de Gândul. Discuțiile au vizat noile propuneri legislative la nivel european, finanțarea domeniului sanitar și integrarea tehnologiilor moderne, precum inteligența artificială, în sistemele medicale europene.

„Astăzi am organizat în Parlamentul European o întâlnire de nivel înalt în care am discutat despre viitorul politicilor de sănătate la nivel european”, a declarat Victor Negrescu, la finalul evenimentului care i-a adus la aceeași masă pe ministrul Sănătății din România și reprezentanți de marcă din Parlamentul European, inclusiv președintele Comisiei de Sănătate Publică (SANT), pentru a analiza direcțiile strategice în domeniu.

Negrescu a subliniat complexitatea ecosistemului de sănătate, care „necesită o atenție sporită la nivel european” și a pledat pentru alocări financiare suplimentare în acest sector. Printre soluțiile propuse se numără un program operațional dedicat sănătății în viitorul cadru financiar multianual și o finanțare sporită pentru inițiativa EU for Health.

„Am vorbit, de asemenea, de reglementări care privesc industria farmaceutică, dezvoltarea infrastructurii și introducerea inteligenței artificiale, toate acele elemente care pot face viața pacientului mai ușoară și pot crește eficiența serviciilor medicale”, a precizat europarlamentarul român.

În opinia sa, România are potențialul de a fi un „lider de opinie” în dezbaterile europene privind sănătatea publică.

„Trebuie să continuăm să susținem ideea că sănătatea trebuie să fie o prioritate pentru Europa, o prioritate care privește inclusiv reziliența și securitatea noastră în anii ce urmează”, a concluzionat Victor Negrescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, la Health EU Summit: „România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene privind sănătatea”

Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”

Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”
11:45
Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „România poate să dea MÂNCARE SĂNĂTOASĂ pentru 100 milioane de oameni”
11:15
Gigi Nețoiu: „România poate să dea MÂNCARE SĂNĂTOASĂ pentru 100 milioane de oameni”
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”
11:03
Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”
10:45
Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Odată cu războiul din Ucraina, PREȚURILE la cereale au scăzut la jumătate”
10:15
Gigi Nețoiu: „Odată cu războiul din Ucraina, PREȚURILE la cereale au scăzut la jumătate”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor DAN i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”
09:45
Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor DAN i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce siguranța profesională este o investiție benefică? (P)
EXTERNE Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
12:00
Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
VIDEO Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
11:42
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
11:23
Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
SPORT CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului
11:21
CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului
SPORT Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”
11:15
Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”