Fostul șef al SIE reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române

Olga Borșcevschi
29 oct. 2025, 15:50, Știri politice
Silviu Predoiu, fost general cu patru stele și expert în domeniul serviciilor de informații, a vorbit, într-o intervenție pentru Gândul, despre anunțul reducerii numărului de militari americani în România. Potrivit acestuia, problema principală este legată de faptul că despre retragerea parțială a militarilor s-a aflat din presa străină, nu de la autoritățile române.

„Retragerea unei părți a militarilor americani staționați în România nu ar trebui să fie o surpriză, întrucât administrația Trump își anunțase intenția de detașare către alte zone geografice a unei cote din trupele americane trimise în Europa ca reacție la declanșarea conflictului Rusia – Ucraina.

Apreciez că această măsură nu generează vulnerabilități reale capacității de apărare a României, dar poate fi percepută în acest sens de o parte a opiniei publice, având în vedere că, de ani de zile, politicianul român, uitând de armata națională și militarul român, a transmis sistematic mesajul că securitatea noastră este garantată de prezența militarilor americani.

Problema este că am aflat despre retragerea parțială a militarilor americani din presa străină și nu de la autoritățile române, autorități care au ajuns la putere promițând onestitate, transparență, comunicare”, a punctat Silviu Predoiu în intervenția pentru Gândul.

Menționăm că ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat miercuri că efectivele americane de la Deveselu şi de la Câmpia Turzii rămân neschimbate şi că singura modificare, ca urmare a deciziei administraţiei SUA de redimensionare a trupelor, este la Baza Mihail Kogălniceanu unde nu va mai fi prezentă acea brigadă rotaţională.

Moşteanu a mai spus că a aflat luni de această redimensionare a trupelor americane în Europa.

Trump retrage trupe din România

Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane, scrie Kyiv Post.

