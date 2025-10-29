Prima pagină » Actualitate » Fostul șef de stat Major al Armatei, prima reacție după anunțul SUA de retragere a trupelor din România: „Ca mesaj strategic este grav”

Mara Răducanu
29 oct. 2025, 12:19, Actualitate
Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la anunțul reducerii numărului de militari americani în România. Potrivit acestuia, retragerea militarilor nu este semnificativă, din punct de vedere operațional, dar ca mesaj strategic este grav.

„Situația internă favorizează atacuri politice, articole de presă acide și acuzatoare la adresa conducerii politice actuale. Situația de securitate regională este tensionată și imprevizibilă, fiecare din părțile implicate dorind pacea ei.

În urmă cu cinci ani spuneam că avem cea mai bună situație de securitate din istoria statului român. Aveam ca principal garant parteneriatul strategic cu SUA. Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborată cu situația politică internă, ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”, a scris pe Facebook fostul şef al Statului Major General al Armatei Române.

Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane, scrie Kyiv Post.

Moșteanu: „Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere. Militarii americani sunt deja plecați”

„Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie”, a declarat, miercuri, Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă. Vezi detalii AICI

Ionuț Moșteanu a anunțat că militarii americani sunt plecați deja. „Au plecat deja o mie și ceva. Acum mai avem în jur de 1.000-1200 de soldați americani pe teritoriul țării”. Detalii AICI

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București

Reamintim și faptul că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sosi săptămâna viitoare la București, potrivit unor surse guvernamentale. Vizita are loc în contextul deciziei Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în România. Detalii AICI

Sursă foto: Colaj Gândul

