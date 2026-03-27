Mircea Geoană respinge acuzațiile apărute în publicația Luxembourg Herald care susține că acesta are legături cu bani rusești. Geoană afirmă, în exclusivitate pentru Gândul, că toate informațiile sunt inventate și că fac parte dintr-un plan bine pus la punct pentru a-i strica imaginea.

Fostul număr doi din NATO a reacționat, în exclusivitate pentru Gândul, după ce a fost numit „omul Moscovei” din interiorul Alianței Nord-Atlantice. Geoană susține că sursa acestor atacuri este un site cunoscut pentru răspândirea de fake news și că întreaga operațiune are o „componentă externă evidentă”.

„Este o știre falsă evidentă, preluată de pe un site recunoscut pentru specializarea în fake news (vezi comentariul Kyiv Post legat de doamna Poroshenko). De-a lungul întregii mele cariere, nu am avut și nu am nici o legătură cu vreo entitate din Federația Rusă. Acest tip de operațiuni fac parte dintr-un efort sistematic de dezinformare și denigrare, cu o evidentă componentă externă.”

Scandalul a început după o anchetă care susține că un fost șef de campanie al lui Geoană are afaceri cu un rus apropiat de armata lui Putin. Publicația străină vorbește despre legături între firmele unor prieteni de-ai lui Geoană și oligarhi ruși aflați pe lista neagră a sancțiunilor. Geoană consideră însă că aceste dezvăluiri sunt doar încercări de denigrare la adresa sa.

Conform sursei citate, fiul managerului de campanie ar fi făcut afaceri cu un fost director al unei companii fondate de un oligarh rus sancționat.

