Fără precedent în România: actori folosiți pentru kompromat politic. Cazul pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, publicate de Elena Lasconi aduce aminte de un al caz celebru internațional

Fără precedent în România. Mai mulți actori au fost folosiți pentru operațiuni de kompromat politic. În urmă cu aproape un an, Elena Lasconi avea să publice în spațiul online informații și imagini în care Nicușor Dan, actualul președinte al României, candidat în perioada respectivă, s-ar fi aflat în prezența lui Victor Ponta și a lui Florian Coldea. Imaginile au făcut turul televiziunilor și al spațiului online, fiind intens dezbătute de public, jurnaliști și experți. Tot atunci, DIICOT a fost sesizat de Victor Ponta.

La data de 1 mai 2025, Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, avea să propage în spațiul public o serie de imagini în care Nicușor Dan, actualul șef de stat, ar fi fost surprins alături de Florian Coldea și Victor Ponta. La momentul acela, aflat în plină desfășurare electorală, președintele României denunțase o campanie mincinoasă îndreptată la persoana sa. GÂNDUL descoperise, atunci, că locația din imagini se afla în comuna Tunari, Ilfov, și se numește Vila 13. Mai multe detalii pot fi consultate AICI.

Surprizele nu încetează să apară. În spațiul public a apărut informația potrivit căreia un bărbat, care a lucrat la campania electorală a lui Nicușor Dan, este implicat în trucarea acestor imagini. La această punere în scenă au luat parte actori care i-au jucat pe Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Vezi AICI cine este unul dintre bărbații aflați în spatele fotografiilor falsificate.

Comparație cu celebrul caz „Sukarno”

Cazul nu este singular, în schimb. O situație similară a mai existat în istoria politicii recente. Este vorba despre un caz din anii ’50, fiind implicat președintele indonezian Sukarno (sau Suharto, în unele scrieri). Vladimir Volkov, specialist franco-rus, menționa în lucrarea sa „Tratat de dezinformare” cum lui Sukarno i-au fost fabricate „probe”, potrivit Inpolitics.ro.

Atunci, s-a decis fabricarea „probei” cu un videoclip cu scene deocheate în care un actor, care aproape era precum o „sosie” a lui Sukarno, întreținea relații intime cu una sau mai multe tinere. La vremea respectivă, au fost luate în vedere detalii tehnice avansate. Printre acestea se numără folosirea unei măști de latex cu scopul de a realiza trăsăturile liderului. Masca era purtată de actor. De altfel, bărbatul avea o constituție fizică foarte apropiată de cea a liderului indonezian.

Care a fost scopul videoclipului?

Fabricarea acestui videoclip a avut un scop precis. Și anume, urma să fie utilizat pentru șantaj. Prin publicarea lui și accesarea de către alți cetățeni a acelui material cu caracter compromițător se dorea, de fapt, să se arate o altă presupusă „latură” a președintelui. Pentru că poporul indonezian era majoritar musulman, se dorea, practic, să se dizolve aura de „tată al națiunii”. Totuși, operațiunea de kompromat politic a eșuat. Rezultatul nu a fost, însă, suficient de convingător.

Temerea a venit din partea Serviciilor de Informații. Dacă videoclipul ar fi fost realizat cu atenție și s-ar fi descoperit că era fals, atunci credibilitatea SUA în regiune ar fi fost compromisă. Când președintele indonezian a aflat de imaginile compromițătoare, a cerut CIA să îi fie puse la dispoziție.

Operațiunea de kompromat politic în România: Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta

Un specialist a adus în atenție motivul pentru care s-a recurs în România la o astfel de operațiune de kompromat politic. Filmarea a fost realizată cu actori reali, iar fizionomiile au fost alterate digital. Dar care ar fi motivul, de fapt? Potrivit specialistului consultat de Inpolitics, există câteva motive, și anume:

  • Rezultatele par a fi mai convingătoare;
  • Elementele false pot fi mai greu de detectat;
  • Rezultatul este mai credibil, spre deosebire de o fotografie generată 100% cu Inteligența Artificială.

O imagine 100% reală conține elemente precum: umbre, texturi ale pielii, fire de păr, lumină naturală, cute ale hainelor etc. La momentul actual, A.I. poate să reproducă astfel de elemente. Totuși, deși poate să ofere un rezultat fotorealist, pot fi observate și mici inconsecvențe. De exemplu, pielea poate avea o textură mai „plastică”, spre deosebire de realitate. Ori, reflexiile nu corespund. Totuși, în cazul de față, când chipul este prelucrat pe o imagine reală, celelalte elemente rămân neschimbate.

De ce Nicușor Dan ar putea fi „marele beneficiar” în urma scandalului electoral?

Odată cu apariția acestor imagini în spațiul public, a izbucnit un scandal electoral. În primă instanță, președintele României, care la vremea respectivă candida pentru această funcție, a părut a fi victima. Sursa citată susține că lucrurile ar fi putea să aibă o altă alură, de fapt. Și anume că șeful statului ar fi putut fi „marele beneficiar” în urma scandalului, „prin victimizare, și nu perdant”.

„Faptul că cei implicați în fraudă sunt oameni care au lucrat pentru campania lui Nicușor și apropiați de Ana Maria Geană, adusă de actualul președinte la Cotroceni drept consilier prezidențial și colaboratoare a lui încă de pe vremea când era primar general, ar putea susține un asemenea scenariu”, arată Inpolitics.ro.

În anul 2014, Ana Maria Geană a fost, timp de 8 luni, intern la Administrația Prezidențială (social media).

FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
TRANSPORT Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FOTO-VIDEO Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
EVENIMENT Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
