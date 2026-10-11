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Florin Cîțu enumeră 8 măsuri de care guvernul ar trebui să țină cont când construiește noul buget

Florin Cîțu enumeră 8 măsuri de care guvernul ar trebui să țină cont când construiește noul buget
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Florin Cîțu îi cere guvernului să includă opt măsuri fiscale în bugetul pentru 2027, printre care reducerea TVA la 19%, scăderea impozitului pe dividende de la 16% la 5% și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Fostul premier avertizează că menținerea în funcții a celor care au majorat taxele ar putea indica o continuare a politicilor fiscale din ultimii ani.

Ce măsuri propune Florin Cîțu pentru bugetul din 2027

Într-o postare publicată pe Facebook, Florin Cîțu susține că, dacă obiectivul guvernului este creșterea bunăstării românilor, viitorul buget ar trebui construit în jurul unor măsuri care să reducă povara fiscală și intervenția statului în economie.

Printre propunerile fostului premier se numără reducerea TVA la 19% și diminuarea impozitului pe dividende de la 16% la 5%. Cîțu cere și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, precum și a celei aplicate concediilor medicale.

Lista include și schimbări privind contribuțiile la sănătate. Mai exact, acesta propune ca plata CASS să fie calculată în funcție de venitul cel mai mare, fără contribuții separate pentru fiecare sursă de venit.

Alte măsuri enumerate de Florin Cîțu sunt:

  •  Eliminarea taxei pe stâlp;
  • Eliminarea plafonărilor de prețuri și a altor intervenții pe care le consideră distorsionante pentru piață;
  •  Eliminarea obligației de reautorizare a produselor și serviciilor deja autorizate într-un alt stat al Uniunii Europene;
  •  Eliminarea cerințelor naționale care dublează autorizările și reglementările europene.

Florin Cîțu critică majorările de taxe și intervenția statului în economie

Fostul premier face o distincție între un guvern care urmărește bunăstarea populației și unul preocupat de bunăstarea statului.

„Dacă urmărește bunăstarea statului, continuă ce a făcut până acum: taxe mai mari, mai multă intervenție și mai puțină libertate economică”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

Componența guvernului, primul indiciu înainte de buget

Florin Cîțu susține că un prim semnal privind direcția politicilor economice va putea fi observat înainte de prezentarea bugetului pentru 2027, în funcție de persoanele care vor rămâne în componența guvernului.

„Primul indiciu îl vom avea înainte de buget, când vom vedea componența guvernului: îi păstrează sau nu pe cei care au crescut taxele?”, a transmis acesta.

Fostul premier susține că menținerea în funcții a celor care au majorat taxele ar indica faptul că politicile actuale vor continua și avertizează asupra unei perioade economice mai dificile.

Menținerea lor va fi semnalul că ne așteaptă o perioadă și mai dură”, a mai scris Florin Cîțu.

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