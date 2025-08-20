Fost membru CSM, după declarația Iulianei Scântei: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în EROARE cu intenție

Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător și fost membru CSM, subliniază miercuri pe pagina sa de Facebook faptul că Parchetul General ar trebui să se autosesizeze pentru a verifica dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție, după declaraţiile Iulianei Scântei în care aceasta a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

„Din declarațiile d-ei judecător Iulia Scântei de ieri eu nu am înțeles decât că CCR a fost indusă în eroare de CSAT pentru a lua hotărârea anulării alegerilor. Eu ca avocat dacă prezint cu intenție instanței lucruri neadevărate, susținând că sunt adevărate, în acest sens producând documente false, acest lucru ducând la o hotărâre greșită, voi fi cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni”, transmite Neacșu, pe Facebook.

El precizează că exact același lucru ar trebui să se întâmple și după aceste dezvăluiri, „Parchetul general ar trebui să se autosesizeze pentru a verifica dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție”.

„În casa noastră curățenie nu trebuie să ne facă Departamentul de stat SUA sau Tulsi Gabbard, șefa comunității de informații a SUA, ci noi înșine și autoritățile noastre judiciare”, adaugă el.

