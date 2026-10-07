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Fost ministru PSD propune o comisie de anchetă care să verifice finanțarea sindrofiei de lux a USR-iștilor, la Paris. „Să fie transparență totală”

Ruxandra Radulescu
Fost ministru PSD propune o comisie de anchetă care să verifice finanțarea sindrofiei de lux a USR-iștilor, la Paris. „Să fie transparență totală”
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Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și al proiectelor europene, atacă USR-iștii cu propriile lor arme, după ce partidul lui Dominic Fritz a propus înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind zborurile la Mykonos şi Nordis, la bordul cărora s-au aflat demnitari și magistrați. Acesta subliniază că proiectul ar trebui să presupună „transparență totală” și să verifice și sursa de finanțare a întrunirii membrilor USR, de la restaurantul exclusivist de pe malul Senei, precum și bunurile de lux ai celorlați parlamentari, inclusiv liberali.

Adrian Câciu a declarat la tribuna Parlamentului că inițiativa USR-ului de înființare a unei comisii de anchetă ar trebui să vizeze toți parlamentarii. Fostul ministru a menționat și ipocrizia USR-ului, atunci când vine vorba de respectarea legii, doar atunci când îi favorizează pe membrii formațiunii.

„Dacă vreți să faceți o comisie de anchetă, hai să fie transparență totală. Că la voi transparența se termină când e vorba de voi. Toată lumea trebuie să stea în fața patriei, în afară de voi”, a transmis Câciu.

„Cum s-a plătit întrunirea USR?”

Acesta a adus în discuție sindrofia de lux organizată la 3 octombrie, de USR, la restaurantul exclusivist „Mademoiselle Mouche”, de pe malul Senei, din capitala Franței, Paris.

„O știți pe Mademoiselle Mouche? E un vaporaș pe Sena. Să avem o anchetă pe Mademoiselle Mouche. Cum s-a plătit întrunirea USR extraordinară, departe de microfoanele pădurilor securiste? V-ați dus să vă asculte serviciile franceze.”, a punctat, cu ironie, Adrian Câciu.

„Să avem anchetă și pe casa Pîslaru”

Câciu a propus o anchetă și în cazul casei deținute Dragoș Pîslaru (PNL), ministru interimar al Investițiilor și proiectelor europene, dar și a ceasului Cartier, în valoare de 10.000 de euro, al deputatei USR, Diana Stoica.

„Doamna deputat, lider, să avem anchetă și pe ceasul dumneavoastră? Să avem anchetă și pe casa Pîslaru? Să avem anchetă pe tot ce aveți dumneavoastră și ce au parlamentarii”, a mai precizat Adrian Câciu.

Mii de euro pentru reuniunea USR-iștilor pe un vas-restaurant din capitala Franței

USR-iștii au sărbătorit pe Sena într-un restaurant al cărui cost de închiriere ajunge şi la 6.000 de euro pentru o seară, în funcţie de dimensiunea grupului, arată imaginile și informațiile publicate pe rețelele de socializare.

Printre participanții la eveniment s-au aflat fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, secretarul de stat în Ministerul Apărării, Cristian Seidler, IT-istul Adrian Brezulianu, dar și fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Potrivit fotografiilor postate de cei de la USR, întâlnirea a avut loc în restaurantul-peniche(şlep) Madmoiselle Mouche, acolo unde îşi organizează întâlnirile cele mai mari corporaţii din lume.

Şlepul se află chiar în centrul Parisului, chiar în faţa Turnului Eiffel, iar aceia care organizează întâlnirile într-un astfel de loc îşi arată prestigiul în ceea ce priveşte activitatea pe care o derulează.

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