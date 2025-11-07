Prima pagină » Știri politice » Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel

Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel

07 nov. 2025, 13:04, Știri politice
Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel

Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: „USR trebuie să plece din această coaliție”. Întrebat cum i se pare Coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns scurt:

”Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această Coaliție.”

Și Victor Ponta face același apel:

„Spun că PSD guvernând cu USR se va termina prost, cu siguranță, că nu au cum să guverneze împreună”, a spus și Victor Ponta.

Congresul PSD

Social democrați din toată țara, peste 3500 de delegați, participă vineri la Congresul extraordinar al PSD, desfășurat la Romexpo, de la ora 13:00, urmând să-și aleagă conducerea oficială, adică pe unicul candidat Sorin Grindeanu în funcția de președinte, care și-a stabilit deja și o echipă, respectiv cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

RECOMANDAREA AUTORULUI

PSD – de la Iliescu, la Grindeanu. Congresul a început. În sală sunt prezenți foștii președinți: Năstase, Geoană, Ponta și Ciolacu

Coaliția ar putea ajunge la o DECIZIE pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare

Citește și

FLASH NEWS Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
15:46
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, săgeți la liberali și USR: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”
14:37
Sorin Grindeanu, săgeți la liberali și USR: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, șeful PSD, trasează noua linie de direcție a partidului: „PSD devine partidul oamenilor”
14:27
Sorin Grindeanu, șeful PSD, trasează noua linie de direcție a partidului: „PSD devine partidul oamenilor”
VIDEO Ilie Bolojan confirmă predarea ștafetei lui Sorin Grindeanu în 2027. „Voi căuta să respect protocolul”
13:47
Ilie Bolojan confirmă predarea ștafetei lui Sorin Grindeanu în 2027. „Voi căuta să respect protocolul”
FLASH NEWS Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților
13:44
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților
VIDEO Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „PSD și USR nu au cum să guverneze împreună”
13:04
Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „PSD și USR nu au cum să guverneze împreună”
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
PODCAST ALTCEVA Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
15:51
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
ECONOMIE Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
15:41
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
EXTERNE Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
15:40
Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
EXTERNE Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
15:37
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
ȘTIINȚĂ Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman
15:16
Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman