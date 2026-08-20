Fostul șef IGSU, generalul Dan Paul Iamandi, a fost trecut în rezervă, printr-un decret semnat de Nicușor Dan

Generalul Dan Paul Iamandi, fostul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a fost trecut în rezervă, joi 20 august, după ce președintele Nicușor Dan semnat decretul.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 20 august 2026, decretul privind trecerea în rezervă a domnului general – cu patru stele Iamandi Jenică Dan-Paul din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 20 august 2026”, a transmis Administrația Prezidențială.

Dan Paul Iamandi, schimbat de la șefia IGSU în aprilie

În luna aprilie 2026, Dan Paul Iamandi aflat la conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din 2018, a fost schimbat din funcția de inspector general. Acesta a fost mutat în cadrul unei direcții a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), condusă de Raed Arafat.

Schimbarea din funcție a lui Iamandi a avut loc marți, 14 aprilie, printr-un ordin de detașare semnat de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și confirmată chiar de general.

Potrivit documentului, începând cu aceeași zi, generalul Iamandi fost detașat în cadrul Direcției Generale de Protecție Civilă, structură a DSU. De asemenea, relațiile dintre Iamandi și Arafat s-au deteriorat în ultimul an în contextul dezbaterilor privind reorganizarea sistemului de urgență.

În locul acestuia, conducerea IGSU a fost preluată interimar de prim-adjunctul instituției, generalul Constantin Florea.

Dan-Paul Iamandi a condus instituția timp de 8 ani și a fost considerat un apropiat a lui Raed Arafat, alături de care a colaborat în gestionarea unor situații precum pandemia de COVID-19, criza refugiaților din Ucraina sau intervențiile după tragedii precum Crevedia.