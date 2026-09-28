Prima pagină » Știri politice » Audierile miniștrilor pentru formarea Guvernului Mureșan: După avizul negativ al lui Burduja, Tanczos Barna primește aviz pozitiv. Miruță, propus la Apărare, intră la discuții cu parlamentarii

Audierile miniștrilor pentru formarea Guvernului Mureșan: După avizul negativ al lui Burduja, Tanczos Barna primește aviz pozitiv. Miruță, propus la Apărare, intră la discuții cu parlamentarii

Ruxandra Radulescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luni, 28 septembrie, de la ora 14:00, încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Procedura durează două zile și fiecare dintre miniștrii propuși va fi audiat câte o oră, la cererea premierului desemnat Siegfried Mureșan.

Vezi galeria foto
3 poze

UPDATE: Audierea lui Miruță a depășit timpul alocat.

UPDATE: Miruță a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Florin Manole depsre pensiile speciale. Ministrul propus la Apărare i-a transmis acestuia să adreseze întrebarea la altă comisie.

UPDATE: Radu Miruță, propus la Apărare, este audiat în comisii în aceste momente.

UPDATE: Tanczos Barna, primul ministru din guvern care a primit aviz favorabil. 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

UPDATE: Un senator POT l-a întrebat pe Barna de ce a acceptat nominalizarea ”într-un guvern de paie” despre care ”se știe” că de miercuri va deveni ”istorie”.

UPDATE: Tanczos Barna, propus pentru funcțiile de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cea de viceprim-ministru, vrea comasarea ANIF – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și Apele Române. Propune înființarea unui sistem de etichetare 100% românesc.

UPDATE: Liberalul Sebastian Burduja, propus ministrul al Energiei în Guvernul Mureșan, a primit aviz negativ.

UPDATE: Președintele a spus că cine nu e mulțumit de răspunsul lui Burduja să îl penalizeze la vot. Burduja spune că va fi penalizat indiferent ce va răspunde

UPDATE: Președintele Comisiei transmite parlamentarilor că cine nu e mulțumit de răspunsul lui Burduja să îl penalizeze la vot. Burduja susține că va fi penalizat indiferent ce va răspunde.

UPDATE: Claudia Manda, secretarul general al Partidului Social Democrat, îi solicită lui Sebastian Burduja să își ceară scuze față de europarlamentarul PNL, Virgil Popescu.

UPDATE: Un senator PSD i-a reproșat lui Burduja că a venit cu „o fițuică” la audieri și i-a cerut să îi transmită lui Mureșan să schimbe programul GhatGPT cu care a scris programul de guvernare.

UPDATE: Parlamentarii au început să se certe pentru a lua cuvântul la audieri.

UPDATE: Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, spune că vrea sa prioritizeze stocarea energiei și precizează că trebuie să ajungem din urmă Bulgaria. Burduja afirmă că va începe exploatarea Neptun Deep anul viitor și că astfel va fi susținută producția de îngrășăminte la Azomureș.

UPDATE: Au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Guvern. Vicepreședintele PNL, Mircea Abrudean, propus ca ministru al Afacerilor Interne, nu este prezent fizic în sală.

Știre inițială:

Mureșan este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la data de 5 mai, în urma moțiunii de cenzură.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Orarul audierilor:

Luni, 28 septembrie, audierile vor avea loc între orele 14 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

  • Ora 14.00 – Sebastian Burduja, Ministrul Energiei
  • Ora 15.00 – Tánczos Barna, Viceprim-ministru, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  • Ora 16.00 – Radu Miruță, Viceprim-ministru, Ministrul Apărării Naționale
  • Ora 17.00 – Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
  • Ora 18.00 – Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor
  • Ora 19.00 – Irineu Darău Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Marți, 29 septembrie, audierile vor avea loc între orele 10 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

  • Ora 10.00 – Mircea Abrudean Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne
  • Ora 11.00 – Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Ora 12.00 – Raluca Turcan, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
  • Ora 13.00 – Oana Gheorghiu, Ministrul Sănătății
  • Ora 14.00 – Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe
  • Ora 15.00 – Andrea Chiș, Ministrul Justiției
  • Ora 16.00 – Bulcsú Koppány Ötvös, Ministrul Culturii
  • Ora 17.00 – Mihai Dimian, Ministrul Educatiei și Cercetării
  • Ora 18.00 – Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  • Ora 19.00 – Diana Buzoianu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.

Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Cabinet

Echipa alături de care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

  •  Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru
  •  Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru
  • Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru
  •  Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei
  • Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor
  • Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe
  •  Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii
  • Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii
  • Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  • Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale
  • Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene
  • Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
  •  Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor
  • Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei
  • Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii
  • Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).

Comentarii 3

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan amenință cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”
15:55
Siegfried Mureșan amenință cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”
FLASH NEWS Sebastian Burduja a primit aviz negativ pentru portofoliul de la Energie, în comisiile reunite
15:45
Sebastian Burduja a primit aviz negativ pentru portofoliul de la Energie, în comisiile reunite
FLASH NEWS Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României
15:38
Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României
FLASH NEWS Un parlamentar AUR s-a prezentat la audierile miniștrilor din Guvernul Mureșan, în ciuda deciziei partidului. Ce spune despre posibilele repercusiuni
15:21
Un parlamentar AUR s-a prezentat la audierile miniștrilor din Guvernul Mureșan, în ciuda deciziei partidului. Ce spune despre posibilele repercusiuni
REACȚIE Premierul desemnat Siegfried Mureșan, care reprezintă partidul care a luat 14% în alegeri, spune că votul împotriva sa este un vot „împotriva intereselor României”
15:06
Premierul desemnat Siegfried Mureșan, care reprezintă partidul care a luat 14% în alegeri, spune că votul împotriva sa este un vot „împotriva intereselor României”
REACȚIE Alfred Simonis, atac la Dominic Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu are dreptul să confunde propria situație cu Revoluția”
14:54
Alfred Simonis, atac la Dominic Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu are dreptul să confunde propria situație cu Revoluția”
Mediafax
Școala din Italia unde copiii datornicilor mănâncă altceva
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Prosport.ro
Cum a fost răsfățată Simona Halep de ziua ei: „Arată bine”
Adevarul
Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Click
Ce face Alexandre Eram în lipsa Andreei Esca, la Porumbacu de Sus? Cei doi au demarat vara aceasta un nou proiect de suflet: „Am vrut să salvăm casele!”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cât de sănătos este să mergem kilometri întregi în mocasini?
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
CONTROVERSĂ Un program de criminalistică digitală folosit pe scară largă în UE, inclusiv în România, controlat din spate de ruși. Ce au descoperit procurorii SUA
16:45
Un program de criminalistică digitală folosit pe scară largă în UE, inclusiv în România, controlat din spate de ruși. Ce au descoperit procurorii SUA
EXCLUSIV Cum i-a sedus Siegfried Mureșan pe tefeliști. Cristoiu: Mă obligați să vă zic cum gândește o pisică
16:37
Cum i-a sedus Siegfried Mureșan pe tefeliști. Cristoiu: Mă obligați să vă zic cum gândește o pisică
FLASH NEWS Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
16:24
Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
FLASH NEWS Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva
16:21
Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva
NEWS ALERT Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
16:16
Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
GALERIE FOTO Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală
16:03
Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală

Cele mai noi

Trimite acest link pe