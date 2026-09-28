Luni, 28 septembrie, de la ora 14:00, încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Procedura durează două zile și fiecare dintre miniștrii propuși va fi audiat câte o oră, la cererea premierului desemnat Siegfried Mureșan.

UPDATE: Audierea lui Miruță a depășit timpul alocat.

UPDATE: Miruță a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Florin Manole depsre pensiile speciale. Ministrul propus la Apărare i-a transmis acestuia să adreseze întrebarea la altă comisie.

UPDATE: Radu Miruță, propus la Apărare, este audiat în comisii în aceste momente.

UPDATE: Tanczos Barna, primul ministru din guvern care a primit aviz favorabil. 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

UPDATE: Un senator POT l-a întrebat pe Barna de ce a acceptat nominalizarea ”într-un guvern de paie” despre care ”se știe” că de miercuri va deveni ”istorie”.

UPDATE: Tanczos Barna, propus pentru funcțiile de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cea de viceprim-ministru, vrea comasarea ANIF – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și Apele Române. Propune înființarea unui sistem de etichetare 100% românesc.

UPDATE: Liberalul Sebastian Burduja, propus ministrul al Energiei în Guvernul Mureșan, a primit aviz negativ.

UPDATE: Președintele a spus că cine nu e mulțumit de răspunsul lui Burduja să îl penalizeze la vot. Burduja spune că va fi penalizat indiferent ce va răspunde

UPDATE: Președintele Comisiei transmite parlamentarilor că cine nu e mulțumit de răspunsul lui Burduja să îl penalizeze la vot. Burduja susține că va fi penalizat indiferent ce va răspunde.

UPDATE: Claudia Manda, secretarul general al Partidului Social Democrat, îi solicită lui Sebastian Burduja să își ceară scuze față de europarlamentarul PNL, Virgil Popescu.

UPDATE: Un senator PSD i-a reproșat lui Burduja că a venit cu „o fițuică” la audieri și i-a cerut să îi transmită lui Mureșan să schimbe programul GhatGPT cu care a scris programul de guvernare.

UPDATE: Parlamentarii au început să se certe pentru a lua cuvântul la audieri.

UPDATE: Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, spune că vrea sa prioritizeze stocarea energiei și precizează că trebuie să ajungem din urmă Bulgaria. Burduja afirmă că va începe exploatarea Neptun Deep anul viitor și că astfel va fi susținută producția de îngrășăminte la Azomureș.

UPDATE: Au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Guvern. Vicepreședintele PNL, Mircea Abrudean, propus ca ministru al Afacerilor Interne, nu este prezent fizic în sală.

Știre inițială:

Mureșan este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la data de 5 mai, în urma moțiunii de cenzură.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Orarul audierilor:

Luni, 28 septembrie, audierile vor avea loc între orele 14 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

Ora 14.00 – Sebastian Burduja, Ministrul Energiei

Ora 15.00 – Tánczos Barna, Viceprim-ministru, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ora 16.00 – Radu Miruță, Viceprim-ministru, Ministrul Apărării Naționale

Ora 17.00 – Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Ora 18.00 – Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor

Ora 19.00 – Irineu Darău Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Marți, 29 septembrie, audierile vor avea loc între orele 10 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

Ora 10.00 – Mircea Abrudean Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne

Ora 11.00 – Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ora 12.00 – Raluca Turcan, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Ora 13.00 – Oana Gheorghiu, Ministrul Sănătății

Ora 14.00 – Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe

Ora 15.00 – Andrea Chiș, Ministrul Justiției

Ora 16.00 – Bulcsú Koppány Ötvös, Ministrul Culturii

Ora 17.00 – Mihai Dimian, Ministrul Educatiei și Cercetării

Ora 18.00 – Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Ora 19.00 – Diana Buzoianu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.

Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Cabinet

Echipa alături de care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei

Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor

Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii

Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).