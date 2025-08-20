Prima pagină » Știri politice » „Găleata de la Camera Deputaților” s-a transformat în celofanul de la Senat. Care este explicația pentru folia din plenul Senatului

„Găleata de la Camera Deputaților” s-a transformat în celofanul de la Senat. Care este explicația pentru folia din plenul Senatului

20 aug. 2025, 16:39, Știri politice
„Găleata de la Camera Deputaților” s-a transformat în celofanul de la Senat. Care este explicația pentru folia din plenul Senatului

Imaginea zilei vine din Senatul României, unde miercuri a avut loc o ședință extraordinară. Prezenți în sală au fost câțiva senatori, dar și imensele folii de… celofan. Senatorii au fost chemați din vacanță pentru a lua act de două ordonanțe de urgență și pentru a vota legea cerută de Crin Antonescu în campania electorală.

Doar trei rânduri au fost alocate parlamentarilor. Restul scaunelor stăteau cuminți sub folia protectoare. Surse din cadrul Senatului au precizat pentru Gândul că folia a fost aplicată pentru a proteja mobilierul de lucrările pentru schimbarea sistemului de iluminat interior.

Lucrările au fost confirmate și de Mircea Abrudean, președintele Senatului.

S-a lucrat în perioada vacanței parlamentare. Lucrările au început imediat după ce Parlamentul a intrat în vacanță, pentru că și la exterior se lucrează, și până la 1 septembrie să fie totul gata. S-a ales să se facă lucrările în timpul vacanței parlamentare, ca să nu afecteze activitatea curentă.

S-a lucrat la sistemul de iluminat interior al sălii de plen. Cred că au fost la un moment dat și probleme cu inflitrații (n.r întrebat dacă lucrările vizează probleme cu infiltrațiile de apă), dar s-au rezolvat. Acum, cred că era vorba despre sistemul de lumini interioare, care a fost înlocuit conform planului aprobat mai demult”, a spus Mircea Abrudean.

„Găleata de la CDep”, devenită virală

Sistemul de iluminat, vechi din perioada lui Nicolae Ceaușescu, trebuia schimbat pentru că era unul deficitar, mai spun surse din cadrul Senatului. Acestea mai adaugă că sistemul avea un consum foarte mare și emitea foarte multă căldură.

În trecut, Parlamentul a mai fost locul ideal pentru „imaginea zilei”, atunci când au avut loc infiltrații de apă.

La începutul anului 2023, pe holurile Parlamentului României au apărut zeci de găleți, din cauza apei care curge din tavan. Problema devenise o normalitate.

Angajații foloseau găleți pentru a colecta apa, ceea ce a stârnit numeroase reacții în spațiul public.

Situația s-a viralizat atât de mult încât cineva a creat inclusiv o pagină de Facebook pe care a intitulat-o sugestiv „Găleata de la CDep”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Senatorii s-au întors din vacanță, miercuri, într-o ședință extraordinară / Proiectul cerut de Crin Antonescu în campania electorală a fost RESPINS

Primarul Sectorului 3 e acuzat că a asfaltat pe bani publici un drum privat pentru fratele său / Robert Negoiță: „Aveți dreptate”

Fost membru CSM, după declarația Iulianei Scântei: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în EROARE cu intenție

Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
O specie unică în lume a fost descoperită pe insule din Oceanul Pacific