Imaginea zilei vine din Senatul României, unde miercuri a avut loc o ședință extraordinară. Prezenți în sală au fost câțiva senatori, dar și imensele folii de… celofan. Senatorii au fost chemați din vacanță pentru a lua act de două ordonanțe de urgență și pentru a vota legea cerută de Crin Antonescu în campania electorală.

Doar trei rânduri au fost alocate parlamentarilor. Restul scaunelor stăteau cuminți sub folia protectoare. Surse din cadrul Senatului au precizat pentru Gândul că folia a fost aplicată pentru a proteja mobilierul de lucrările pentru schimbarea sistemului de iluminat interior.

Lucrările au fost confirmate și de Mircea Abrudean, președintele Senatului.

„S-a lucrat în perioada vacanței parlamentare. Lucrările au început imediat după ce Parlamentul a intrat în vacanță, pentru că și la exterior se lucrează, și până la 1 septembrie să fie totul gata. S-a ales să se facă lucrările în timpul vacanței parlamentare, ca să nu afecteze activitatea curentă.

S-a lucrat la sistemul de iluminat interior al sălii de plen. Cred că au fost la un moment dat și probleme cu inflitrații (n.r întrebat dacă lucrările vizează probleme cu infiltrațiile de apă), dar s-au rezolvat. Acum, cred că era vorba despre sistemul de lumini interioare, care a fost înlocuit conform planului aprobat mai demult”, a spus Mircea Abrudean.

„Găleata de la CDep”, devenită virală

Sistemul de iluminat, vechi din perioada lui Nicolae Ceaușescu, trebuia schimbat pentru că era unul deficitar, mai spun surse din cadrul Senatului. Acestea mai adaugă că sistemul avea un consum foarte mare și emitea foarte multă căldură.

În trecut, Parlamentul a mai fost locul ideal pentru „imaginea zilei”, atunci când au avut loc infiltrații de apă.

La începutul anului 2023, pe holurile Parlamentului României au apărut zeci de găleți, din cauza apei care curge din tavan. Problema devenise o normalitate.

Angajații foloseau găleți pentru a colecta apa, ceea ce a stârnit numeroase reacții în spațiul public.

Situația s-a viralizat atât de mult încât cineva a creat inclusiv o pagină de Facebook pe care a intitulat-o sugestiv „Găleata de la CDep”.

