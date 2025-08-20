Prima pagină » Știri politice » Senatorii se întorc din vacanță, miercuri, pentru OUG privind investițiile din PNRR și pentru proiectul cerut de Crin Antonescu în campania electorală

Senatorii se întorc din vacanță, miercuri, pentru OUG privind investițiile din PNRR și pentru proiectul cerut de Crin Antonescu în campania electorală

Alexandru Tudor
20 aug. 2025, 07:45, Știri politice
Senatorii se întorc din vacanță, miercuri, pentru OUG privind investițiile din PNRR și pentru proiectul cerut de Crin Antonescu în campania electorală

Senatul României se reunește miercuri într-o ședință extraordinară în care senatorii urmează să ia act de două ordonanțe de urgență și să voteze un proiect legislativ, în calitate de cameră decizională. Ședința va începe la ora 12.00 și se va desfășura în format hibrid.

Pe de o parte, senatorii urmează să ia act de două ordonanțe de urgență adoptate de Guvern:

  • Ordonanța de urgență pentru modificarea și completerea ordonanței de urgență privind gospodărirea integrată a zonei costiere
  • Ordonanța de urgență privind investițiile din PNRR și „Anghel Saligny”

În ceea ce privește OUG inițiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, aceasta a fost adoptată de Executiv marți, într-o ședință extraordinară. Referitor la PNRR, actul normativ prevede suspendarea, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificării PNRR, a încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare noi. Se pot face excepții în cazuri temeinic justificate atunci când Guvernul autorizează acest aspect printr-un memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite.

De asemenea, OUG mai prevede și suspendarea încheierii de angajamente legale și a atribuirii contractelor de prestări servicii sau de execuție lucrări noi, până la aprobarea Comisiei Europene a modificării PNRR.

Totodată, OUG mai stipulează și denunțarea unilaterală a contractelor din PNRR pentru care nu există proceduri de atribuire sau nu a fost comunicat rezultatul procedurii de achiziție publică până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Proiectele care au un progres fizic peste 30% pot continua doar dacă termenul de finalizare este de până la 31 august 2026. La polul opus, pentru investițiile care au un progres fizic de până la 30% trebuie obținută aprobarea Guvernului pentru a fi continuate, printr-un memorandum.

În ceea ce privește Programul „Anghel Saligny”, anul acesta nu se vor încheia angajamente legale pentru proiecte de investiții nou finanțate, cu excepția celor aprobate de Guvern printr-un memorandum.

Proiectul creat la inițiativa lui Crin Antonescu va fi respins

Un alt proiect de pe ordinea de zi va fi cel cerut de Crin Antonescu în campania electorală și depus în Parlament de Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, liderii Alianței „România, înainte!”, cea care l-a susținut pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2025.

Mai exact, este vorba despre proiectul de lege privind pensiile magistraților. Sursele Gândul au precizat că acest proiect va fi respins de Senat, miercuri, astfel încât să nu se suprapună cu reforma pensiilor magistraților anunțată de Guvernul Ilie Bolojan.

Proiectul de lege a trecut deja de Camera Deputaților, acolo unde a primit 259 de voturi pentru, unul împotrivă, 25 de abțineri, iar un deputat nu a votat.

Ce prevede proiectul care va fi respins

Inițiativa prevede, în esență, creșterea vârstei de pensionare a magistraților. În forma adoptată de Camera Deputaților, vârsta de pensionare ar fi urmat să crească direct la 65 de ani, începând cu 1 ianuarie 2026. De asemenea, s-ar fi putut pensiona la această vârstă doar magistrații care au o vechie de cel puțin 25 de ani numai în aceste funcții.

În forma adoptată de Camera Deputaților se mai preciza că magistrații „pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al  pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din suma netă corespunzătoare indemnizației de încadrare brute lunare avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”.

Proiectul mai prevede și sancțiuni pentru cei care nu au îndeplinită vechimea necesară la împlinirea vârstei de pensionare.

De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații asistenți de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, de la Curtea Constituțională şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) cu o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste funcții, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală de 25 de ani în aceste funcții. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din suma netă corespunzătoare indemnizației de încadrare brute lunare avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”, se arată în proiect.

Ce prevede proiectul Guvernului Bolojan

În ceea ce privește reforma anunțată de Ilie Bolojan, Guvernul vrea să ridice perioada vechimii în muncă necesară pensionării de la 25 la 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în funcții din justiție. Vârsta de pensionare este și în cazul acestei reforme tot 65 de ani.

În ceea ce privește cuantumul pensiei, proiectul anunțat de Ilie Bolojan prevede că pensia de serviciu a magistraților nu poate fi mai mare de 70% din venitul net aferent venitului brut din ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcţie.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cum a explicat judecătoarea CCR Iuliana Scântei anularea alegerilor: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze oamenilor

Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina

Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului

Citește și

POLITICĂ DNA s-a dus peste primarul Mangaliei. E suspectat de luare de mită
09:10
DNA s-a dus peste primarul Mangaliei. E suspectat de luare de mită
EXCLUSIV Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
07:00
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
JUSTIȚIE Voineag spune că subiectul Piedone nu a ieșit în presă de la DNA: O instituție cu atribuții de control făcea controale direcționate
00:30
Voineag spune că subiectul Piedone nu a ieșit în presă de la DNA: O instituție cu atribuții de control făcea controale direcționate
JUSTIȚIE Șeful DNA acuză public atacuri după dosarul deschis lui Florian Coldea: O să cântăresc foarte bine
00:06
Șeful DNA acuză public atacuri după dosarul deschis lui Florian Coldea: O să cântăresc foarte bine
POLITICĂ Voineag, DNA, anunță că dosarul „panourilor cu Ciucă” din campania electorală va fi FINALIZAT în toamnă
23:48
Voineag, DNA, anunță că dosarul „panourilor cu Ciucă” din campania electorală va fi FINALIZAT în toamnă
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
23:16
Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
Mediafax
Horoscop 20 august 2025. Unele zodii avansează, altele își regăsesc pasiunea și echilibrul
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură din ultimlele 16 zile, în Spania
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Un bărbat a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Acesta a fost găsit după două zile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Călin Georgescu revine spectaculos în prim-planul politic. Planul, scos la iveală: Vor încerca să atace foarte serios
Evz.ro
România pierde 1,5 miliarde de euro pe mâna CFR. Fonduri PNRR anulate
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
De necrezut! Fosta concurentă de la ”Casa Iubirii”, condamnată penal pentru accesarea ilegală a unor fonduri de la stat în pandemie. Ce au decis judecătorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Vladimir Putin este „un prădător și un căpcăun”, avertizează Emmanuel Macron
EXTERNE China continuă să își dezvolte capacitățile NUCLEARE/ Pentagonul avertizează asupra unui scenariu în care Beijingul și-ar putea folosi arsenalul
09:06
China continuă să își dezvolte capacitățile NUCLEARE/ Pentagonul avertizează asupra unui scenariu în care Beijingul și-ar putea folosi arsenalul
SPORT Cristi Borcea a anunțat cine e cel mai bun FOTBALIST din România: „O să-l vedem la națională”
09:04
Cristi Borcea a anunțat cine e cel mai bun FOTBALIST din România: „O să-l vedem la națională”
ACTUALITATE Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, SCAPĂ de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel București este definitivă SURSE
09:01
Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, SCAPĂ de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel București este definitivă SURSE
ACTUALITATE Mesaj RO-ALERT în Tulcea. Locuitorii, avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din aer/Două aeronave Typhoon au fost ridicate
08:54
Mesaj RO-ALERT în Tulcea. Locuitorii, avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din aer/Două aeronave Typhoon au fost ridicate
DECLARAȚII EXCLUSIVE Informații de ultimă oră în scandalul „Godină vs. Tanasă”. Ce a decis CNCD după formularea plângerii penale
08:54
Informații de ultimă oră în scandalul „Godină vs. Tanasă”. Ce a decis CNCD după formularea plângerii penale
SPORT Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția. „Noi nu avem ce face”
08:46
Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția. „Noi nu avem ce face”