S-a terminat ședință extraordinară de Guvern. Bolojan ține ordinea de zi la secret, jurnaliștii nu au primit nicio informare

Guvernul Bolojan s-a reunit, de la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru a adopta OUG-ul care prelungește cu trei luni, până la 30 iunie 2026, limitarea adaosului comercial la alimentele de bază. Plafonarea ar fi expirat la miezul nopții în cazul în care nu era extinsă. Agenda ședinței, însă, nu a fost dată jurnaliștilor, așa cum se întâmpla de obicei. Pe ordinea de zi s-ar afla și un memorandum care spune că Ministerul Afacerilor Externe ar vrea să trimită ambasadorul României la Bruxelles să voteze pentru partea politică a Acordului UE-Mercosur, potrivit unor surse guvernamentale.

UPDATE 19:05: Guvernul a aprobat un memorandum pentru acordul Mercosur

UPDATE 19:01: Ordonanța de Urgență pentru prelungirea plafonării prețurilor la alimente a fost adoptată.

Plafonarea adaosului este în vigoare din 2023 și limitează marja comercială aplicată de comercianți pentru o serie de produse de bază, precum pâine, lapte, ulei sau carne.

Actuala reglementare expiră marți, la miezul nopții. În lipsa unei noi ordonanțe, măsura ar înceta să se aplice, ceea ce ar putea duce la creșteri rapide de prețuri la raft. Din acest motiv, actul normativ trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial înainte de expirarea termenului.

Reducerea accizei la combustibili, pusă pe hold

Mecanismul exact nu a fost stabilit încă, însă surse guvernamentale au precizat pentru Gândul că au fost discutate principiile de aplicare. Astfel, autoritățile vor analiza din 10 în 10 zile evoluția prețului barilului de petrol la nivel mondial, în paralel cu prețul carburanților la pompă.

Dacă va fi necesar, se va aplica o reducere a accizei cu 5%. În același timp, se discută ca reducerea să pornească de la 10%. În funcție de evoluția pieței aceasta va putea ajunge până la 25%, spun surse politice.

Până săptămâna viitoare, un grup de lucru format din vicepremierii Maria Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogdan Ivan și ministrul Economiei Irineu Darău va propune mecanismul concret de reducere a accizelor. Se caută o formulă care să permită intervenții rapide în cazul unor noi creșteri ale prețurilor la carburanți.

Tensiuni în Guvernul Bolojan înainte de votul UE-Mercosur. Un memorandum MAE ar fi blocat de ministerele Agriculturii și Justiției. Ce prevede – SURSE

Cu două zile înainte de expirarea termenului, guvernul anunță extinderea plafonării prețurilor la alimente cu încă trei luni

Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție „să se abțină de la lecții”/„Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”