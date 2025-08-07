Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu

Apropiat de Ion Iliescu încă din decembrie 1989, aflat la dreapta sa la momentul apariției de la TVR, Gelu Voican Voiculescu spune că este „foarte afectat” de trecerea în neființă a primului președinte de după Revoluție, Ion Iliescu, înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea din Capitală.

„Am prea multe (amintiri – n.red.) și mi-e greu să fac acuma o selecție și, repet, nu mă simt bine, sunt foarte afectat de tot ce am trăit la nivel emoțional. E totuși o despărțire”, declară fostul lider FSN.

Întrebat când a vorbit ultima dată cu fostul președinte defunct, Gelu Voican Voiculescu mărturisește că „la începutul anului”.

Inculpați în dosarul Mineriadei

Gelu Voican Voiculescu a fost informat, în ianuarie 2025, de procurorii militari că este inculpat în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității. În dosar au mai fost inculpați și fostul președinte Ion Iliescu, precum și fostul premier Petre Roman.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență ”Agrippa Ionescu”, unde era internat din 9 iunie. Fostul președinte avea o formă de cancer pulmonar și a fost supus de două ori unor intervenții chirurgicale după internarea sa la Spitalul SRI.

A fost condus pe ultimul drum pe 7 august – zi de doloiu național decretată de guvern în memoria lui Iliescu.

Născut la 3 martie 1930, fostul șef al statului, a avut ieșiri publice foarte rare în ultimii ani, el rezumându-se la mesaje publicate pe blogul său, comemorative sau de felicitare a unor personalități sau instituții.

