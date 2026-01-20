Prima pagină » Știri politice » George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american”

20 ian. 2026, 19:29, Știri politice
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”. De la Washington, președintele AUR a postat pe Facebook o poză, la descrierea căreia spune că acest raport „va ajunge pe masa fiecărui congressman american”.

Președintele AUR și-a anunțat planurile de a vizita Washingtonul în această săptămână. El și colegii săi vor solicita întâlniri cu membri ai Congresului și speră, de asemenea, să fie primiți de administrația Trump.

De altfel, George Simion a declarat anul 2026 drept „anul Americii în România” și crede că singura soluție prin care Europa ar putea rămâne liberă ar fi „să susțină o revenire la relațiile transatlantice privilegiate”.

Anunțul lui George Simion după zvonul că AUR vrea să ia casele românilor din diaspora. Se pregătește programul pilot „Înapoi Acasă”

George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”

