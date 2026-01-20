George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”. De la Washington, președintele AUR a postat pe Facebook o poză, la descrierea căreia spune că acest raport „va ajunge pe masa fiecărui congressman american”.

Președintele AUR și-a anunțat planurile de a vizita Washingtonul în această săptămână. El și colegii săi vor solicita întâlniri cu membri ai Congresului și speră, de asemenea, să fie primiți de administrația Trump.

De altfel, George Simion a declarat anul 2026 drept „anul Americii în România” și crede că singura soluție prin care Europa ar putea rămâne liberă ar fi „să susțină o revenire la relațiile transatlantice privilegiate”.

