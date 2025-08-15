Prima pagină » Știri politice » George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”

George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”

15 aug. 2025, 14:52, Știri politice
George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”

George Simion, președintele AUR, este prezent vineri la Broșteni, localitate afectată grav de inundații, acolo unde a anunțat un proiect pe care partidul îl demarează „pentru toți locuitorii din Valea Bistriței”. Mai exact, liderul AUR a precizat că partidul său a cumpărat o clădire din Broșteni, pe care vrea să o transforme într-un centru comunitar pentru locuitorii din zonă.

Acesta a mai adăugat că proiectul vine în sprijinul sinistraților și presupune „implicarea directă, financiară, logistică a tuturor membrilor și simpatizanților” AUR și a parlamentarilor partidului.

Pe modelul Vasiliadelor, (…) vom construi un centru de prim ajutor, un centru de zi și un centru educațional, o școală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriței”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a mai adăugat că zona este una defavorizată din punct de vedere economic.

O zonă prosperă odată, unde existau mine care au fost închise la începutul anilor 1990. Ultima, mina de la Crucea, exploatare de uraniu, în 2021, când ministrul Energiei de la acea vreme, Virgil Popescu, a promis că va redeschide o altă exploatare de uraniu în județul Neamț. Acest lucru nu s-a întâmplat, evident”, a spus liderul AUR.

Apel către simpatizanți

În ceea ce privește proiectul anunțat, George Simion a precizat că AUR a cumpărat o fostă fabrică de confecții construită în 1967. Imobilul va fi renovat pentru ca centrul social să poată funcționa în el.

Avem 1.700 de mp care trebuie renovați. Vrem să le dăm utilitatea menționată anterior. Vrem să lăsăm în urmă pentru locuitorii din toată Valea Bistriței un centru comunitar pe care ei să îl poată folosi împreună cu primăriile, împreună cu bisericile, pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a mai anunțat că lucrările încep vineri și speră ca macăr o parte dintre ele să fie gata până pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae.

Pentru asta, vreau să fac un apel la voluntarii, membri și simpatizanții noștri să vină la sfârșitul acesta de vară să lucreze cot la cot cu colegii noștri de aici. Ne vom contrui un sediu permanent pe care îl vom pune la dispoziție comunității din Valea Bistriței”, a adăugat George Simion.

