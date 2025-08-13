George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre

George Simion, președintele AUR, a vorbit miercuri despre alegerile parlamentare care urmează să aibă loc pe data de 28 septembrie în Republica Moldova. Acesta a acuzat faptul că ideologia guvernării de la Chișinău este aceea a faptului că oricare alt partid în afară de PAS, partidul fondat de Maia Sandu, este unul prorus sau unul care „face jocul” AUR.

„Foarte mulți rămân așa cum am văzut în ultimele luni, au numai versiunea oficială, au numai ceea ce ni se de voie să auzim și când ni se spune despre faptul că la Chișinău au loc alegeri pe 28 septembrie, cred articolele pe care le citesc în ziare, că noi am fi proruși și, lăsându-ne pe noi la o parte, că au avut grijă să ne pună eticheta asta falsă timp de cinci ani, dar orice alt partid politic care candidează la Chișinău și nu este partidul prezidențial, partidul PAS, este un partid prorus sau care face jocul nostru. Aceasta este ideologia pe care guvernarea de la Chișinău o transmite”, a declarat George Simion.

Tot miercuri, liderul AUR a numit Republica Moldova „un stat artificial” și a susținut că România a crescut „„am un potențial pericol la granița noastră de Est”. Declarațiile complete, AICI.

Declarațiile lui George Simion au fost făcute la Palatul Parlamentului, acolo unde liderul AUR a participat la Academia de Vară „Mihai Viteazul”, eveniment organizat de Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni.

