Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României

Ministerul de Finanțe, prin vocea ministrului Alexandru Nazare, va anunța, miercuri, într-o conferință de presă, o parte din noile măsuri fiscale care vor fi aplicate, anume acelea care țin de instituția pe care o coordonează.

Situația bugetară a României, așa cum se prezintă astăzi, precum și o parte dintre măsurile fiscale pe care Ministerul de Finanțe le va întreprinde în viitorul apropiat sunt doar câteva teme ale conferinței de presă, de miercuri, de la Guvern. De asemenea, vor fi făcute publice și aspecte legate de modul în care a fost conceput bugetul la începutul acestui an.

Potrivit surselor Gândul, ministrul Alexandru Nazare va răspunde întrebărilor ziariștilor, de la ora 13.00, iar conferința va fi transmisă live pe canalul de youtube Gândul.

