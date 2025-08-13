Prima pagină » Știri politice » Simion reclamă un separatism anti-românesc în Moldova: „Am crescut un potențial pericol la granița noastră de Est” / Felicitări pentru Țoiu și Dan

13 aug. 2025, 17:15, Știri politice
Am crescut un potențial pericol la granița noastră de Est”, a declarat, miercuri, George Simion, liderul partidului AUR, despre Republica Moldova. Acesta și-a argumentat declarația spunând că dacă statul de peste Prut va continua să fie unul moldovenesc, „va fi aproape în permanență un stat anti-românesc, agresiv de multe ori cu statul cu capitala la București”.

În ultimii doi ani m-ați auzit cu mai multe poziții și mi-am susținut teza conform căreia România nu ar mai trebui să susțină și să finanțeze statul Republica Moldova. Cred în această soluție, alternativa fiind de a implementa Fondul Moldova propus de Fundația Universitară a Mării Negre, de domnul Petrișor Peiu.

Soluția este de a-i sprijini pe cei care se consideră români în Republica Moldova, învățământul în limba română și de a opri finanțările pentru separatism anti-românesc peste Prut. Pentru că asta am făcut noi fără o strategie coerentă în Republica Moldova. Am crescut un potențial pericol la granița noastră de Est”, a declarat George Simion.

De ce i-a felicitat George Simion pe Oana Țoiu și Nicușor Dan

Anterior, liderul AUR a mai precizat că poziția partidului său este aceea că Republica Moldova este „un stat artificial care nu poate asigura securitate și bunăstare propriilor cetățeni”.

Soluția normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic, este ca acest stat artificial, Republica Moldova, să-și protejeze cetățeni și să aleagă soluția coerentă, corectă de renumire cu patria mamă”, a adăugat acesta.

Tot miercuri, George Simion i-a felicitat pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, și pe Nicușor Dan, președintele României, pentru vizitele lor în Ucraina și Republica Moldova.

Aș vrea să felicit pe actualul ministru de Externe al României că a făcut o vizită la Cernăuți,  unde a pus problema limbii române, după cum aș vrea să îl felicit pe președintele României a fost la Chișinău, unde o parte a națiunii române trăiește,din păcate separată de restul națiunii noastre, într-un alt stat, într-un stat artificial”, a spus George Simion.

Declarațiile lui George Simion au fost făcute la Palatul Parlamentului, acolo unde liderul AUR a participat la Academia de Vară „Mihai Viteazul”, eveniment organizat de Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni.

