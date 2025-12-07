Prima pagină » Știri politice » George Simion acuză rivalii politicii de „sondaje false”: „O parte a sistemului vrea să ne dea un câștigător”

Ruxandra Radulescu
07 dec. 2025, 19:46, Știri politice
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj, pe ultima sută de metri, înainte de închiderea urnelor de vot. Acesta i-a îndemnat pe români să nu se lase influențați de casele de sondaje și să meargă la vot. Formațiunea AUR o susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe jurnalista Anca Alexandrescu. 

„Tot ce se vehiculează în spațiu public în acest moment este doar încercarea unora sau a altora de a manipula votul cetățenilor. Urnele se închid la ora 21:00 am constatat și ieri și astăzi că anume anumite organe media au continuat să facă anumitor candidați campanie electorală, deși acest lucru este interzis.

Am văzut din disperarea unora. Fac un apel la toți oamenii noștri din secții și voi relua acest apel la ora 21:00 să nu se uite la niciun rezultat și să numere fiecare vot. Și fac un apel la toți cei care pot vota să meargă până la ora 21:00 și să-și exercite acest vot.

Niciun protest, nicio formă de contestare ulterioară nu ține loc acelui buletin care este depus din propria voință de om în urna de vot. Înțelegem reticența multora de a mai avea încredere în procesul democratic din România, după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat”, a transmis George Simion.

„Ăsta e prețul pe care ei îl pun pe democrație”

„Vrem ca toți membrii secțiilor de votare din București să fie corecți pentru că au ales o hârtie foarte ieftină. Ăsta e și prețul pe care ei îl pun pe democrație și tușul intră și pe partea cealaltă. Am constatat că o parte a instituțiilor statului și o parte a sistemului vrea să ne dea înainte, prin exit-poll-uri și prin sondaje false, un câștigător.

Noi credem că cetățenii trebuie să aleagă acest câștigător și el se va decide după ce se numără și ultimul buletin de vot. În județul Buzău avem mari probleme cu primarii care intră în secțiile de vot ca în propria moșie, influențează cetățenii și le indică cu cine ar trebui să voteze. Scorul este strâns și în județul Buzău. Nu voi face comentarii politice în această intervenție. Revenim la ora 21:00 pentru declarații”, a menționat Simion.

„Candidatul susținut de noi este alături de noi”

„Suntem optimiști și sperăm că la un an de la anularea alegerilor să se poată relua într-o formă sau alta parcursul democratic al României și sperăm să ajungem la reconciliere națională.

Unii candidați s-au plimbat astăzi de la Gaudeamus până la târguri de Crăciun. Candidatul susținut de noi este alături de noi. Casele de sondaj au dat rezultate cu diferențe mari”, a conchis liderul AUR.

