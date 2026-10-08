Prima pagină » Știri politice » George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan

George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD, care va fi votat și de premierul demis Ilie Bolojan, asupra căruia, spune liderul AUR, se pun presiuni în aceste momente, inlcusiv prin chemarea sa la DNA, în dosarul Bogos.

”În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan”

Simion spune că România va avea un guvern PSD, însă pentru a nu-și asuma ”nenorocirile”, social-democrații l-ar pune în față pe Luca Niculescu. Liderul AUR a menționat și de situația lui Călin Georgescu, despre care a declarat că, la finalul celor 30 de zile de arest, i s-ar pregăti chiar și o condamnare cu executare.

”Dragii mei, se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar, pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi.

Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu, îi vor menține arestul încă 30 de zile și, după aceea, vor să-l condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AUR, așa cum au început.

În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și, în acest moment, Ilie Bolojan votează acest guvern PSD, cu marioneta Luca Niculescu în față”, a transmis Simion.

Simion: ”Vor ca România să fie în situația Greciei”

Liderul AUR a menționat că pin menținerea acestui context s-ar dori, de fapt, ca țara să ajungă în situația Greciei.

”Mai avem o săptămână până la votarea guvernului. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava creditorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan. Vă ținem la curent. Încă, dacă voi aveți orice membru PSD, anunțați-l. Luca Niculescu este, de fapt, omul din partea Parisului care va nenoroci România sub umbrela unui guvern PSD”, a mai transmis George Simion.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS PSD cere în continuare mandatul pentru formarea guvernului, dar ia în calcul și anticipatele dacă nu trece Cabinetul Luca Niculescu
14:31
PSD cere în continuare mandatul pentru formarea guvernului, dar ia în calcul și anticipatele dacă nu trece Cabinetul Luca Niculescu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
14:28
Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
JUSTIȚIE Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
14:06
Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
REACȚIE Victoria Stoiciu contraatacă în scandalul legii care ar dezincrimina consumul de droguri: „Cine se opune acestui proiect face automat un serviciu, conștient sau nu, traficanților”
13:47
Victoria Stoiciu contraatacă în scandalul legii care ar dezincrimina consumul de droguri: „Cine se opune acestui proiect face automat un serviciu, conștient sau nu, traficanților”
FLASH NEWS PNL refuză ”oferta” PSD de a guverna împreună în Guvernul Niculescu. Reacția liberalilor după apelul făcut de Grindeanu
13:37
PNL refuză ”oferta” PSD de a guverna împreună în Guvernul Niculescu. Reacția liberalilor după apelul făcut de Grindeanu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu face presiuni asupra PNL și UDMR pentru a intra în guvernul condus de Luca Niculescu, alături de PSD
13:10
Sorin Grindeanu face presiuni asupra PNL și UDMR pentru a intra în guvernul condus de Luca Niculescu, alături de PSD
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Dorian Popa explică imaginile în care apare încătușat: „Mi-am înțeles lecția și nu mă ascund”
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Ce se întâmplă doctore
Cea mai sănătoasă legumă din lume. E mai bună decât spanacul și are un scor nutrițional de nota 10!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Turnul Babel a existat? Povestea biblică, urmele descoperite în Babilon și capodoperele inspirate de el
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă: „era strict să ascult o situație de posibil abuz”
14:38
Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă: „era strict să ascult o situație de posibil abuz”
FLASH NEWS Poeta și eseista canadiană Anne Carson a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură. Care sunt cele mai importante lucrări ale striitoarei
14:21
Poeta și eseista canadiană Anne Carson a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură. Care sunt cele mai importante lucrări ale striitoarei
REACȚIE Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
14:05
Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
CONTROVERSĂ Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“
13:56
Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“
CONTROVERSĂ Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri
13:53
Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri
COMUNICAT Ce nu vedem sub București. De ce investițiile până în 2037 sunt decisive pentru dezvoltarea Capitalei în următoarele decenii
13:38
Ce nu vedem sub București. De ce investițiile până în 2037 sunt decisive pentru dezvoltarea Capitalei în următoarele decenii

Cele mai noi

Trimite acest link pe