George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan

Într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD, care va fi votat și de premierul demis Ilie Bolojan, asupra căruia, spune liderul AUR, se pun presiuni în aceste momente, inlcusiv prin chemarea sa la DNA, în dosarul Bogos.

”În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan”

Simion spune că România va avea un guvern PSD, însă pentru a nu-și asuma ”nenorocirile”, social-democrații l-ar pune în față pe Luca Niculescu. Liderul AUR a menționat și de situația lui Călin Georgescu, despre care a declarat că, la finalul celor 30 de zile de arest, i s-ar pregăti chiar și o condamnare cu executare.

”Dragii mei, se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar, pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi.

Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu, îi vor menține arestul încă 30 de zile și, după aceea, vor să-l condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AUR, așa cum au început.

În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și, în acest moment, Ilie Bolojan votează acest guvern PSD, cu marioneta Luca Niculescu în față”, a transmis Simion.

Simion: ”Vor ca România să fie în situația Greciei”

Liderul AUR a menționat că pin menținerea acestui context s-ar dori, de fapt, ca țara să ajungă în situația Greciei.

”Mai avem o săptămână până la votarea guvernului. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava creditorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan. Vă ținem la curent. Încă, dacă voi aveți orice membru PSD, anunțați-l. Luca Niculescu este, de fapt, omul din partea Parisului care va nenoroci România sub umbrela unui guvern PSD”, a mai transmis George Simion.