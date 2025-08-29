Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că pregătește asumarea răspunderii în Parlament pe șase pachete de austeritate, calificând măsura drept „o sfidare” la adresa cetățenilor și ocolirea dezbaterii democratice.

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a criticat dur, vineri, intenția Guvernului Bolojan de a trece prin asumarea răspunderii șase pachete de austeritate.

Potrivit europarlamentar AUR, procedura reprezintă „de șase ori ocolirea antidemocratică a dezbaterii parlamentare” și „o sfidare repetată a românilor și a mediului de afaceri”.

„Liderii PSD, care au șapte miniștri în Cabinet și un vicepremier, recunosc că nu știu ce conțin aceste pachete, dar continuă să le voteze în orb. Pe surse, aflăm că se renunță la impozitul excepțional de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în timp ce măsuri cerute popular, precum interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, sunt abandonate”, a scris Piperea pe Facebook.

El a precizat că opoziția va depune câte o moțiune de cenzură pentru fiecare dintre cele șase pachete și că va sesiza Comisia de la Veneția și Curtea Europeană a Drepturilor Omului,

„Nicio criză, nici măcar cea cauzată de proasta gestiune a banilor publici, nu poate justifica eliminarea rolului Parlamentului și ignorarea principiului european al transparenței. Suveranitatea aparține poporului și nu poate fi subtilizată de birocrați, ONG-uri finanțate din afară și corporații”, a adăugat europarlamentarul AUR.

Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX

