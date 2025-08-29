Prima pagină » Știri politice » Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE

Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE

Olga Borșcevschi
29 aug. 2025, 11:51, Știri politice
Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că pregătește asumarea răspunderii în Parlament pe șase pachete de austeritate, calificând măsura drept „o sfidare” la adresa cetățenilor și ocolirea dezbaterii democratice.

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a criticat dur, vineri, intenția Guvernului Bolojan de a trece prin asumarea răspunderii șase pachete de austeritate.

Potrivit europarlamentar AUR, procedura reprezintă „de șase ori ocolirea antidemocratică a dezbaterii parlamentare” și „o sfidare repetată a românilor și a mediului de afaceri”.

„Liderii PSD, care au șapte miniștri în Cabinet și un vicepremier, recunosc că nu știu ce conțin aceste pachete, dar continuă să le voteze în orb. Pe surse, aflăm că se renunță la impozitul excepțional de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în timp ce măsuri cerute popular, precum interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, sunt abandonate”, a scris Piperea pe Facebook.

El a precizat că opoziția va depune câte o moțiune de cenzură pentru fiecare dintre cele șase pachete și că va sesiza Comisia de la Veneția și Curtea Europeană a Drepturilor Omului,

„Nicio criză, nici măcar cea cauzată de proasta gestiune a banilor publici, nu poate justifica eliminarea rolului Parlamentului și ignorarea principiului european al transparenței. Suveranitatea aparține poporului și nu poate fi subtilizată de birocrați, ONG-uri finanțate din afară și corporații”, a adăugat europarlamentarul AUR.

Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX

AUTORUL RECOMANDĂ:

Gheorghe Piperea (AUR): Uniunea Europenă – un EPIGON al lui Vladimir Putin

Gheorghe Piperea: „Nicușor Dan apără valorile AUR”

Citește și

POLITICĂ Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
12:51
Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
POLITICĂ Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
12:50
Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
POLITICĂ Andrei Caramitru ia distanță de NICUȘOR Dan și-i aduce acuze dure: “A ratat complet primele 100 de zile/ Nu m-ar mira să avem un cegeu sub acoperire”
11:37
Andrei Caramitru ia distanță de NICUȘOR Dan și-i aduce acuze dure: “A ratat complet primele 100 de zile/ Nu m-ar mira să avem un cegeu sub acoperire”
POLITICĂ Cristian Diaconescu spune că atenționarea cu „încălcarea intereselor” Rusiei, transmisă cu ani în urmă României, se adresează acum Ucrainei
11:33
Cristian Diaconescu spune că atenționarea cu „încălcarea intereselor” Rusiei, transmisă cu ani în urmă României, se adresează acum Ucrainei
POLITICĂ Alexandru Rogobete: „Condamn discursul rasist, xenofob și șovin. Știu foarte bine despre ce vorbesc”
09:47
Alexandru Rogobete: „Condamn discursul rasist, xenofob și șovin. Știu foarte bine despre ce vorbesc”
POLITICĂ Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
09:26
Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primăriile intră astăzi în grevă „pe termen nedeterminat”, din cauza Pachetului 2 de măsuri
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Evz.ro
Sindicaliștii din Învățământ vor să le strice copiilor prima zi de școală
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Ce se ascunde, de fapt, în spatele atacului brutal asupra livratorului străin? Identitatea agresorului a fost confirmată. Promova simboluri fasciste pe internet. DETALII tulburătoare despre întreaga scenă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Somnul regulat, esențial pentru pacienții cu insuficiență cardiacă
ACTUALITATE Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
12:50
Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
SPORT Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
12:21
Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
METEO Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
12:15
Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
ACTUALITATE Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”
12:06
Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”
EXTERNE Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească IRANUL/ Teheranul ar putea lua măsuri împotriva statelor occidentale
11:49
Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească IRANUL/ Teheranul ar putea lua măsuri împotriva statelor occidentale
VIDEO Nici Nicușor Dan, nici partidele Coaliției n-au suflat o vorbă în campanie despre Măsurile de austeritate!
11:18
Nici Nicușor Dan, nici partidele Coaliției n-au suflat o vorbă în campanie despre Măsurile de austeritate!