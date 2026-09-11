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Nicușor Dan l-a trecut în rezervă pe generalul Benone Duduc. Fostul șef IGSU, criticat la momentul tragediei Colectiv, fusese avansat de Iohannis

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan l-a trecut în rezervă pe generalul Benone Duduc. Fostul șef IGSU, criticat la momentul tragediei Colectiv, fusese avansat de Iohannis
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Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 11 septembrie, decretul privind trecerea în rezervă a generalului-locotenent cu trei stele Mihai Benone-Gabriel Duduc, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, anunță Administrația Prezidențială.

Măsura intră în vigoare la 13 septembrie 2026. Duduc a ocupat funcții importante în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), inclusiv cea de adjunct al inspectorului general, iar timp de aproape un deceniu a condus Direcția Prevenire, structură criticată după incendiul din clubul Colectiv.

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Administrația Prezidențială a anunțat vineri că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a generalului-locotenent cu trei stele Mihai Benone-Gabriel Duduc, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Trecerea în rezervă va avea loc începând cu data de 13 septembrie 2026.

Generalul Duduc a condus IGSU, la momentul tragediei din clubul Colectiv

Benone Duduc a ocupat de-a lungul carierei mai multe funcții de conducere în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, inclusiv cea de adjunct al inspectorului general.

Duduc a devenit adjunct al inspectorului general al IGSU în februarie 2021. La acel moment avea o vechime de 19 ani în instituție, cea mai mare parte a perioadei în funcții de conducere la Direcția Prevenire.

El a condus această structură în perioadele 2011-2016 și 2016-2021. Pentru o scurtă perioadă din 2016, după incendiul din clubul Colectiv, Duduc a ocupat și funcția de adjunct al inspectorului general.

Direcția Prevenire a IGSU a fost ținta unor critici dure venite inclusiv din interiorul sistemului după incendiul din Colectiv din 30 octombrie 2015.

Duduc, în fruntea IGSU, criticat intens după Colectiv

La puțin peste o lună după tragedia din Colectiv, un pompier demis din ISU București-Ilfov acuza structurile IGSU de deficiențe majore în activitatea de prevenire și cerea conducerii să își asume responsabilitatea.

În perioada respectivă, Direcția Prevenire din cadrul IGSU era condusă de Benone Duduc.

Iohannis l-a avansat în gradul de general

Klaus Iohannis l-a avansat la gradul de general în 2021

În noiembrie 2021, președintele de atunci, Klaus Iohannis, a semnat decretul prin care Benone Duduc, la acel moment colonel și adjunct al inspectorului general al IGSU, a fost înaintat la gradul de general de brigadă cu o stea.

Tot atunci au fost avansați mai mulți membri ai conducerii IGSU. Dan-Paul Iamandi a trecut de la gradul de general-maior cu două stele la cel de general-locotenent cu trei stele, iar Cristian Radu și Miron Chichișan au fost înaintați de la gradul de colonel la cel de general de brigadă cu o stea.

La momentul respectiv, surse din rândul pompierilor criticau selecția celor avansați.

„Toți cei avansați în grad sunt doar pompierii din birou, niciunul din trupe, de la intervenție”, susțineau sursele citate la acea vreme.

Pe lista avansărilor semnate de Klaus Iohannis s-au mai aflat Călin Ioan Handrea și Sorin Caba, ambii trecuți de la gradul de colonel la cel de general de brigadă.

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