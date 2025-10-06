Prima pagină » Știri politice » Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților

Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților

06 oct. 2025, 08:00, Știri politice
Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților

Biroul Permanent Național (BPN) al Partidului Social Democrat se reunește luni, 6 octombrie, de la ora 13.00, într-o ședință la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, principalul punct pe ordinea de zi îl reprezintă pachetul de reformă a administrației publice, aflat în lucru la Guvern.

Surse politice au declarat pentru Gândul că, în ciuda discuțiilor intense din ultimele săptămâni, coaliția de guvernare nu a reușit încă să cadă de acord asupra formei finale a pachetului de reformă.

Social-democrații insistă ca măsurile de reducere a cheltuielilor din administrația locală să fie dublate de o reformă mai amplă, extinsă și la nivel central, astfel încât impactul să fie echilibrat între instituțiile din teritoriu și cele din aparatul central.

În prezent, în interiorul coaliției ar exista două variante de lucru pentru reforma administrației locale. Potrivit surselor citate, prima variantă vizează reducerea cu 30% a posturilor totale, ceea ce ar însemna nu mai mult de 20% din cele ocupate. A doua variantă ar merge pe o scădere de 10% a cheltuielilor totale, inclusiv prin tăieri de posturi.

De partea cealaltă, Ilie Bolojan ar susține orice variantă care reduce cu cel puțin 10.000 numărul de posturi din administrația locală, au declarat surse politice pentru Gândul. O nouă ședință a coaliție va avea loc săptămâna aceasta.

Reforma ar putea fi adoptată până la finalul anului, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026 sau, cel târziu, de la 1 februarie.

Alegerile pentru Capitală și data Congresului PSD, incerte

Pe lângă reforma administrației, social-democrații mai au de clarificat două teme fierbinți. Alegerile pentru Capitală și data Congresului PSD.

USR ar presa, potrivit informațiilor Gândul, ca alegerile pentru București să aibă loc în luna noiembrie, însă PSD nu pare dispus să se grăbească.

Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și unul dintre posibilii candidați ai PSD pentru Primăria Capitalei, a declarat sâmbătă că decizia organizării alegerilor este exclusiv la latitudinea premierului, astfel încât, dacă premierul României hotărăşte că astăzi este oportun să emită ordonanţă, dânsul poate organiza alegeri.

În privința Congresului PSD, partidul rămâne în așteptare. Sorin Grindeanu deține în prezent funcția de președinte interimar, iar o decizie privind congresul urmează să fie luată în Consiliul Politic Național, nu în BPN.

„Sunt convins că în următoarele zile domnul preşedinte Sorin Grindeanu, preşedinte interimar, va anunţa momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN”, a declarat Daniel Băluță.

FOTO: Alexandru Dobre/ Mediafax

