Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut mai multă transparență pe programul SAFE și a avertizat că este vorba de împrumuturi luate de România care vor trebui rambursate, nu de un grant. Oficialul a transmis că trebuie evitate „cazuri Salvador” și că nu ar trebui „să mergem la shopping”, ci să dezvoltăm uzine în țară.

Sorin Grindeanu a transmis că banii pe SAFE vor fi înapoiați „de toți românii” și cere să exite o transparență mai mare. Liderul social-democrat a arătat că pentru aproximativ 4 miliarde de euro există deja proiecte concrete, în timp ce pentru alte 11-12 miliarde de euro nu există suficiente informații publice. În plus, Grindeanu a spus că își dorește ca aceste fonduri să fie folosite pentru dezvoltarea economiei și pentru crearea de locuri de muncă.

„Dacă pe 4 miliarde știm ce se întâmplă, că se construiesc autostrăzi de la Pașcani la Siret și de la Pașcan la Unghieni, ăsta e un lucru foarte bun, pe celelalte 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă. Și sunt bani luați împrumut. Eu înțeleg că trebuie să mergem cu o parte dintre ei să facem shopping. Dar o altă parte ar trebui să îi folosim pentru dezvoltarea uzinelor și capacităților noastre naționale. Sigur, dacă am putea să evităm cazuri Salvador, ar fi foarte bine. Doar că eu vreau să văd că acei bani intră în economia românească, că se vor crea locuri de muncă, se vor dezvolta facilități, uzine, și asta ar fi un lucru foarte bun. Deocamdată nu știm nimic”, a spus Sorin Grindeanu.

De asemenea, președintele PSD a mai spus că banii înapoi îi vor da românii, „nu domnul Miruță, nici domnul Bolojan, nici domnul Nicușor Dan, nici chiar PSD”. În opinia sa, utilizarea fondurilor trebuie să fie discutată public, având în vedere impactul asupra economiei și asupra bugetului.

„Și atunci e nevoie de dezbateri transparente. Toate aceste lucruri să știți că vor conta în evaluarea pe care o vom face. Iar această evaluare va fi indiferent de votul PSD la buget”, mai spune Grindeanu.

