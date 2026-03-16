Grindeanu, întâlnire cu secretarul general al OCDE: România vrea să conteze în „clubul economiilor avansate”

Olga Borșcevschi
16 mart. 2026, 17:26, Știri politice
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut luni, la Parlament, o întâlnire cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, în cadrul căreia au fost discutate etapele procesului de aderare a României la organizație. De asemenea, Grindeanu l-a asigurat pe Mathias Cormann că PSD va face tot ce este posibil pentru ca aderarea României la această organizație să nu fie doar „un pas formal”.

Grindeanu a transmis că PSD va susține finalizarea procesului de aderare astfel încât integrarea României în OCDE să reprezinte „o șansă reală pentru o dezvoltare echitabilă” și pentru consolidarea rolului țării în rândul economiilor dezvoltate.

„M-am bucurat să îl revăd astăzi, la Camera Deputaților, pe secretarul general al OCDE, Mathias Cormann!

L-am asigurat că Partidul Social Democrat va face tot ce este posibil astfel încât aderarea României la OCDE să nu fie doar un pas formal, ci o șansă reală pentru o dezvoltare echitabilă menită să consolideze rolul nostru în clubul economiilor avansate.

Ne aflăm acum într-o etapă avansată pentru procesul de aderare la OCDE, iar Parlamentul va avea la rândul său un rol important în finalizarea acestui proces. Mă refer aici atât la ratificarea Acordului de Aderare, cât și la ratificarea unui nou Acord pentru Privilegii și Imunități.

Inclusiv după aderarea României la OCDE, Parlamentul va avea un rol cheie în implementarea recomandărilor de termen mediu și lung ale acestei Organizații, dar și în elaborarea de politici publice în baza recomandărilor din Studiile Economice ale OCDE pentru România”, a spus Grindeanu.

„Cu ocazia întâlnirii de astăzi am subliniat contextul internațional critic la care România caută soluții de adaptare rapide și realiste. Mi-am exprimat convingerea că actualul Studiu Economic, elaborat de OCDE pentru România, va reprezenta un instrument util pentru promovarea unor politici publice adaptate noilor evoluții internaționale dificile”, a adăugat președintele Camerei Deputaților.

