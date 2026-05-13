Grindeanu ironizează PNL: “Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat, oricât ar încerca unii să-l țină în geam cum se zice - ca pe bătrâni să le ia pensia”

Liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă la sediul Partidului Social Democrat, în care a ironizat liberalii, cărora le reproșează că încearcă să-l păstreze pe Bolojan în fruntea Executivului, chiar și după demitere. Grindeanu a subliniat, de asemenea, că PSD-ul nu va susține un guvern minoritar.

„Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Prin votul dat în Parlament săptămâna trecută. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat: „game over”, oricât ar încerca unii să-l țină în geam cum se zice – ca pe bătrâni să le ia pensia Ceea ce trebuie să facem noi rapid este să punem cât mai multe soluții pe masă”, a declarat Grindeanu.

„Nu facem majoritate cu AUR”

„Un guvern stabil este un guvern cu o majoritatea clară, nu una de conjunctură. Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg. Nu facem majoritate cu AUR, nu există varianta unei susțineri din partea PSD-ului cu Ilie Bolojan prim-ministru, nu vom susține un guvern minoritar”, a precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu despre un guvern tehnocrat: „Nu exclud, dar nu o văd o soluție potrivită”

„Ar accepta PSD un guvern cu miniștri tehnocrați?”, a fost întrebat șeful social-democraților

„Nu este o variantă pe care o prefer și nu este de dorit. Nu exclud, dar nu o văd o soluție potrivită”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu comentează sesizarea pe Ordonanța depusă de Bolojan, după moțiune: „Cu siguranță cei responsabili vor plăti”

„Dacă nu s-a respectat legea de către Guvern cu această ordonanță, cu siguranță cei responsabili vor plăti”, a menționat social0-democratul cu privire la Ordonanța depusă de Bolojan, după demitere, cu privire la contractele SAFE.

