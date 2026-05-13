Sorin Grindeanu dezvăluie ce PNL-iști o sună pe Olguța Vasilescu. I-a nominalizat cu nume și prenume

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a dezvăluit, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o astăzi, că persoana din PNL care o suna pe Lia Olguța Vasilescu este Mircea Roșca, președinte PNL Prahova.

După ce premierul demis Bolojan a acuzat-o pe Lia Olguța Vasilescu că ar încerca să racoleze membrii PNL, aceasta a postat o captură de ecran cu apeluri ratate de la o persoană, căreia nu i-a dat însă numele.

„Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată.

P. S. Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”, a transmis Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Astăzi, în cadrul conferinței de presă, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă știe cine este persoana din PNL care o sună pe Olguța Vasilescu. Fără să stea mult pe gânduri, președintele PSD a dezvăluit că cel care o caută pe aceasta este președintele PNL, Mircea Roșca. ”Știți cine o sună din PNL pe Lia Olguța Vasilescu?”, a fost întrebarea adresată. Sorin Grindeanu: Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca.

