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Sorin Grindeanu pune două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, după discuțiile cu premierul desemnat. Liderul PSD spune că partidul său este pregătit de alegeri anticipate

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Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința PSD, că i-a cerut premierului desemnat, Luca Niculescu, să formeze un guvern care să sprijine populația și să ia măsuri pentru relansarea economiei și creșterii nivelului de trai.

Sorin Grindeanu a subliniat că pensionarii și mamele au nevoie de măsuri care să le ușureze povara, nu de decizii care să le îngreuneze situația. Liderul social-democraților a spus că discuțiile cu Luca Niculescu vor continua pentru identificarea unor soluții care să răspundă nevoilor populației.

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„Realitatea e că avem un premier desemnat în persoana lui Luca Niculescu care trebuie să dea un guvern pentru oameni I-am cerut lui Luca Niculescu să facă schimbarea de politică necesară, susținut de o majoritate transparentă și asumată.

Sunt pensionari, mame care ne privesc și așteaptă un guvern care să le ușureze povara, nu să le-o facă și mai grea. Pentru acești oameni am discutat astăzi și vom continua să discutăm ca să găsim soluții alături de prim-ministrul desemnat. Pentru acești oameni i-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o așteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia și să aducă creșterea nivelului de trai în România”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD ia în calcul scenariul alegerilor anticipate

Președintele PSD a anunțat că Biroul Permanent Național a discutat și posibilitatea organizării alegerilor anticipate, pe fondul neînțelegerilor politice. În acest context, Sorin Grindeanu a anunțat că va fi înființată o comisie care să analizeze legislația în vigoare și eventualele modificări pentru organizarea unui astfel de scrutin.

„Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național foarte serios despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale.

Componența acestei comisii este următoarea: Marian Neacșu, Ovidiu Popa, liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat, ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate”.

Grindeanu: „PSD e pregătit de alegeri anticipate”

Sorin Grindeanu a anunțat că partidul a început o inventariere a problemelor urgente cu care se confruntă administrațiile locale înaintea sezonului rece și a susținut că PSD este pregătit și pentru eventualitatea unor alegeri anticipate.

„PSD e pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a avertizat din nou împotriva acestui scenariu, calificându-l drept „nu bun pentru România” și a spus că declanșarea alegerilor înainte de termen poate avea efecte economice grave.

„Vom porni un joc de domino care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și, până la urmă, își vor retrage banii din România”, a transmis Grindeanu.

Acesta a subliniat însă că social-democrații nu își doresc revenirea la urne și a acuzat AUR că urmărește un astfel de deznodământ din motive electorale.

Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim și nu țin calcule electorale; cine își dorește anticipate pe electoral e AUR. Nu îi interesează binele României, ci să își valorifice procentele din sondaje”.

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