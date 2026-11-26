Ioan Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare care susține că ar fi fost drogat cu forța și apoi filmat pentru a fi șantajat, a povestit, pentru Gândul, filmul „operațiunii”. Edilul susține că a fost ademenit în apartament de o fostă colegă, cu care luase legătura pentru a-i furniza informații despre activitatea din primărie, din mandatul fostului primar. În schimbul acelor informații, edilul ar fi trebuit să îi faciliteze „oarecum” revenirea în administrația publică, prin obținerea unui post în Primăria Municipiului Baia Mare. Totul ar fi luat însă o întorsătură neașteptată după ce primarul a ajuns în apartamentul femeii.

Primarul PSD povestește, pentru Gândul, filmul „operațiunii”. Cum ar fi ajuns să se drogheze într-un apartament din Capitală

Edilul susține că a mai dejucat o tentativă de înscenare în Baia Mare, apoi povestește în detaliu cum a ajuns în apartamentul fostei colege. Potrivit relatărilor sale, femeia i-ar fi propus să se întâlnească într-un loc mai ferit, pentru a evita să fie recunoscut într-un spațiu public.

„Ei au mai încercat, pe lângă toate tentativele pe care le-au avut, au avut o tentativă să-mi creeze o ambuscadă în Baia Mare, cu o săptămână înainte, pe care eu am dejucat-o și nu am ajuns într-un spațiu pe care mi l-ar fi propus, tot prin tipa respectivă, prin fosta noastră colegă. Și am rămas cu fosta colegă că ne vom vedea în București. Pentru că ea a dorit să-mi furnizeze niște informații legate de activitatea din primărie, pe vremea când ea lucra în primărie, în mandatul fostului primar, și în același timp să îi facilitez oarecum reîntoarcerea în administrația publică prin obținerea unui post în primăria municipiului Baia Mare.

(n.r. Și ce post era angajată înainte la primărie?) A fost angajată funcționară în cadrul Direcției de Proiecte. A fost în mandatul fostului primar. În mandatul meu a încercat să obțină un post, mi-a solicitat prima dată sprijin ca să-l acceseze, a venit la concurs, a picat concursul cu brio, după care un an și ceva n-am mai vorbit cu ea, a părut așa că totuși vrea să se întoarcă acasă și să mai încerce o dată. Plus să-mi spună, să-mi furnizeze tot felul de informații.

Și am mai încercat acest lucru, a picat examenul, nu aveam cum să o ajut. Și eu am insistat să ne vedem într-un spațiu public. Ea a spus că nu-i bine să ne vedem într-un spațiu public, că sunt persoană publică, să mă duc la ea acasă. Și când am ajuns la ea acasă, practic au tăbărât băieții pe mine și s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, pentru Gândul.

Edilul povestește că totul s-ar fi petrecut într-un apartament din Sectorul 6 al Capitalei. După ce a pășit în locuința femeii, mai mulți bărbați ar fi tăbărât pă el, într-o acțiune care s-ar fi desfășurat timp de o oră.

„Da, la ea acasă în București, dar de fapt nu era casa ei, era un apartament închiriat. În Sectorul 6, pe Militari. (n.r. Și toată situația din apartament de acolo cam cât timp a durat?) O oră, o oră și ceva. Eu am tras o singură dată (n.r. cocaină)”, a povestit edilul.

Întrebat dacă bărbații au consumat cocaină în același timp cu el, edilul a negat și a explicat că substanța i-a fost servită pe o farfurie, iar bărbații nu ar fi consumat alături de el.

„Nu, nu au consumat. Ei au filmat toate scenele, doar m-au întrebat dacă m-am drogat. Eu am spus că nu mă droghez, că nu m-am drogat niciodată. Am spus că este momentul să mă droghez. Și mi-au servit, pe o farfurie, o substanță, n-am știut ce este, sincer. Dar după analize s-a constatat că era cocaină”, a explicat edilul.

Ce a făcut primarul PSD pentru a scăpa din mâinile bărbaților

Ioan Doru Dăncuș a explicat că, pentru a putea ieși din apartament, le-ar fi promis bărbaților că le va îndeplini dorințele. Aceștia l-ar fi șantajat să faciliteze înscrierea unuia dintre bărbați într-un partid și să convingă un jurnalist să șteargă postările critice la adresa familiei și afacerilor lor.

„(n.r. Cum ați scăpat de acolo, în primul rând?) Păi le-am spus că o să le îndeplinesc dorințele. Adică să vorbesc cu jurnalistul să șteargă de pe site articolele denigratoare, mă rog, denigratoare, articole pe care le-a documentat în privința activității infracționale a firmelor pe care le controlează. Și i-am spus că o să-l fac membru de partid pe fratele său. Și au spus că dacă le îndeplinesc cele două dorințe, după o să-mi ceară încă trei. E vorba de cinci. După ce am scăpat, practic în următoarea zi m-am dus și am făcut plângere la Direcția de Investigare a Criminalității. Da, mi-am dat seeama că era cocaină în urma analizelor. S-a constatat inclusiv acea presupusă tentativă de viol, că nu s-a întâmplat nimic, adică…Mă rog, atunci eu am strigat și practic a sunat cineva la ușă și atunci mi-au pus un cuțit la gât și m-au amenințat cu ceva electroșoc”, a explicat edilul.

Ce planuri avea bărbatul care și-ar fi dorit să intre în PSD

Primarul spune că nu și-a putut da seama care dintre bărbați ar fi încercat să îl violeze, pentru că aceștia purtau cagule.

„Da, era tentativă de viol din partea unuia dintre bărbați. Nu am idee care dintre ei, pentru că doi erau cu cagule.Unul dintre frații Chiși era cu cagulă și al doilea s-a dovedit că este un membru al familiei lor”, a explicat primarul.

Edilul spune că bărbatul care ar fi avut ambiții de a deveni politician, membru PSD, se gândea să intre în partid și voia să ajungă senator

”El voia să intre în partid, la un moment dat discuta că va candida la primar, că vrea să ajungă senator… Astea nu știu, vise de-ale lor. Habar n-am acum.Nu mi-au spus că au susținere prin toate mediile politice, dar trebuie să plece de undeva, să pornească de undeva și noi să arătăm că am făcut pace, practic. Că așa vor și instituțiile, că așa vrea și DNA-ul, că ei au relații cu DNA-ul, că mi-au făcut plângeri și că o să le retragă, că unul dintre ei se dădea agent și tot felul de filme de genul ăsta”, a povestit edilul.