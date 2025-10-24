Grindeanu nu-l slăbește pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție”

După ce de dimineață s-a întâlnit cu magistrații, ajuns la Dâmbovița, Sorin Grindeanu l-a certat pe Ilie Bolojan, din nou, acuzându-l că, din cauza poziției rigide privind pensiile magistraților, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR și să agraveze criza din justiție.

Referindu-se la premierul Ilie Bolojan, președintele PSD spune: „Să știți…când te ții așa..cu orgoliul de un anumit drum. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, dacă vrei să rezolvi această situație. La fel și ceilalți pot să rămână la fel de inflexibili, să spună „NU”, și n-am rezolvat nimic. Pierdem 200 și ceva de milioane de euro, avem greve în instanță și toată lumea e nemulțumită. Asta ne dorim?”

Situația devine un test de nervi și influență în coaliție. Unii vor reformă totală, alții vor să salveze banii. Cert este că miza e uriașă și răbdarea în sistemul judiciar e pe final.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”

Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „Nu facem Guvern cu AUR. Dar există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu este de neînlocuit”