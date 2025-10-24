Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”

Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”

24 oct. 2025, 15:58, Știri politice
Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, avertizează asupra înghețarea salariului minim. Acest lucru ar putea duce spre infringement, spune el. Liderul PSD a explicat că i-a rugat pe cei de la Ministerul Finanţelor să calculeze care este impactul unui asemenea demers şi speră ca săptămâna viitoare să fie închis acest subiect.

Am avut săptămâna trecută cred (…) o primă discuţie despre acest subiect. Ministrul Finanţelor a venit şi a prezentat nişte date. Între timp, noi am avut o şedinţă la Amsterdam, la Partidul Socialiştilor Europeni, unde a venit şi doamna comisar Roxana Mânzatu, care are exact acest domeniu în gestiune la Comisia Europeană, şi care ne-a spus că nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim, că ştie de discuţia din Coaliţie, că asta ar putea duce spre infringement. Atunci eu am rugat-o, de aceea s-a redeschis acest subiect, să pregătească de la nivelul Comisiei Europeane un material pe acest subiect”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că i-a rugat şi pe cei de la Ministerul Finanţelor să spună care ar fi impactul unui asemenea demers.

I-am rugat şi pe colegii de la Finanţe să vină să ne spună care ar fi impactul unui asemenea demers, astfel încât să avem toate datele pe masă şi să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză. Despre asta e vorba şi sper că în săptămâna viitoare să închidem acest lucru”, spune Sorin Grindeanu.

Bolojan nu e de acord cu majorarea salariului minim

Premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, dar şi asupra unor firme din domeniul privat.

A convocat Consiliul Tripatit pentru miercurea viitoare, pentru a discuta cu sindicatele şi patronatele despre salariul minim pe economie.

