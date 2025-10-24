Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „Nu facem Guvern cu AUR. Dar există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu este de neînlocuit”

După ce premierul Ilie Bolojan le-a transmis celor de la PSD că în cazul în care sunt nemulțumiți, atunci pot depune moțiune de cenzură, iar apoi să facă alianță cu AUR, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis lui Bolojan că PSD nu vrea să facă alianță cu AUR și nici nu va ieși din coaliție.

„Noi am hotârât să intrăm în alianță cu PNL, USR, UDMR nu doar 100 de oameni ci am făcut un Consiliu extins peste 5000 de oameni. Eu nu am cunoștință de vreo coaliție PSD-AUR, ca să facem o treabă de tipul ăsta, ar trebui să ieșim din actuala coaliție, ceea ce nu ne dorim.Nu e o chestiune pe care vreau s-o comentez.”, spune Grindeanu Întrebat de premierul Ilie Bolojan, Grindeanu dă replica: „Există soluție dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit”.

Mesajul e clar: PSD vrea stabilitate, nu scandal, dar nici nu acceptă presiuni sau ultimatumuri. Și dacă un lider PNL amenință cu plecarea, Grindeanu spune că guvernarea are bancă de rezerve.

Reforma pensiilor magistraților – Călcâiul lui Ahile

Pe lângă tensiunile din coaliție, Grindeanu a vorbit și despre reforma pensiilor magistraților. El a subliniat că ministrul Justiției a transmis premierului că e obligatoriu avizul CSM pentru orice decizie, iar toate hotărârile luate au fost asumate de Bolojan în cunoștință de cauză.

„ Ministrul Justiției a trimis către primul ministru o adresă care spune că trebuie obligatoriu avizul CSM. Deci toate aceste decizii au fost luate și asumate la nivel de premier în cunoștință de cauză. Pe parcusul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege pe care să-l aprobăm repede în Parlament. Altfel, termenul de 28 noiembrie e un termen până la care noi trebuie să îndeplinim o bornă în PNRR – nu va fi îndeplinit și vom pierde vreo 230 de milioane de euro.”, spune Grindeanu.

De asemenea, Grindeanu a amintit că inclusiv președintele României a avut obiecții pe vechiul proiect. Practic, reforma pensiilor magistraților este un test major pentru coaliție.

„Inclusiv președintele României a avut obiecții pe vechiul proiect”, adaugă el.

