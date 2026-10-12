Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după ședința BPN că social-democrații nu susțin suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, în ciuda nemulțumirilor provocate în interiorul partidului de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să susțină un demers de suspendare a lui Nicușor Dan, după ce partidul nu a primit mandatul de a forma noul Executiv, Grindeanu a recunoscut că decizia președintelui a produs nemulțumire în PSD, însă a subliniat că acesta nu a încălcat Constituția.

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„Partidul Social-Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat. Și am spus-o și săptămâna trecută. Și reacțiile n-au fost unele ușoare în interiorul partidului. Dar președintele n-a încălcat Constituția. E dreptul domniei sale, în urma consultărilor, să facă o propunere pe care o consideră potrivită pentru a forma o majoritate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a exclus, pentru moment, susținerea unei inițiative de suspendare a șefului statului.

„Deci, în acest moment, noi nu susținem demersuri de acest tip, aflându-ne în cadrul constituțional, în mod evident”, a precizat Grindeanu.

Ce prevede Constituția despre suspendarea președintelui

Potrivit articolului 95 din Constituție, procedura de suspendare poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor. Pentru suspendarea efectivă este necesar votul majorității parlamentarilor, reuniți în ședință comună, după consultarea Curții Constituționale.

Constituția prevede că suspendarea poate interveni în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care președintele încalcă prevederile Legii fundamentale. Dacă Parlamentul aprobă suspendarea, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.