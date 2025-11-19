Prima pagină » Știri politice » Grindeanu se pune împotriva lui Bolojan. PSD nu susține tăierea salariilor de la 1 ianuarie

19 nov. 2025, 15:30, Știri politice

PSD a decis în ședință că nu vor susține „sub nicio formă” tăierea salariilor de la 1 ianuarie. Social-democrații au intrat în ședință după ce liderii Coaliției au discutat tăierile din administrația centrală, însă nu s-au pus de acord pe acest subiect. Varianta inițială prevedea o tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii în toate instituțiile însă în ședințele liderilor s-au cerut primele excepții: militarii și profesorii. A fost momentul în care PSD a transmis că, în acest caz, exceptați ar trebui să fie și medicii, altfel nu poate susține pachetul.

„Votul a fost unanim. PSD-ul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, deși discuțiile pe administrația locală au fost finalizate în coaliție – cu reducerea procentului de la 30% la 20% și posibilitatea de a evita disponibilizările în 2026 – subiectul administrației centrale rămâne deschis.

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție”, a subliniat acesta.

Social-democrații susțin în schimb eficientizarea aparatului de stat prin comasări de instituții și restructurări administrative, fără să afecteze veniturile angajaților. Grindeanu a dat exemplul Ministerului Agriculturii, care și-a redus anul trecut bugetul pe salarii cu 5% prin bugetul de stat, fără ordonanțe speciale.

„Pot fi găsite soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii”, a explicat președintele PSD.

Grindeanu a precizat că PSD susține măsurile de relansare economică propuse, care fac parte din strategia fiscal-bugetară a României, în contextul în care inflația industrială a scăzut cu 1% în primele nouă luni ale anului.

PSD, ședință de urgență pe măsurile din administrație

Ședința vine după ce liderii Coaliției au discutat să taie cheltuielile din administrația centrală cu 10%, dar nu s-au înțeles până la capăt de la ce capitole și cum să se aplice măsura. Social-democrații ar fi propus în ședințele de la Palatul Victoria să se aplice o tăiere cu 10% pentru cheltuielile generale ale instituțiilor, astfel încât fiecare să aleagă de unde face economii și fără ca vreo instituție sau vreun minister să fie exceptat.

PSD ar mai fi propus în ședințele de la Palatul Victoria ca această reducere de 10% să fie pentru cheltuielile generale, ca fiecare să aleagă de unde face economii. Nicio instituție sau minister nu ar trebui să fie exceptat de la regulă, conform PSD.

