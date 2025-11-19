Bolojan nu iartă bugetarii – insistă pe reducerile salariale: „Ministerele să aibă în vedere tăierea cu 10% a salariilor”

Premierul Ilie Bolojan spune că în pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut o ”anvelopă de recomandare”, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor ”o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”, într-un interviu la ProTV. Bolojan a precizat că vor urma discuții în cadrul coaliției de guvernare și apoi se vor decide măsurile.

„În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială. Asta înseamnă că unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar – și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”, spune Bolojan.

Întrebat dacă va discuta cu miniștrii săi și cu partenerii de coaliție despre aceste reduceri de cheltuieli ”cu până la 10%”, Bolojan a declarat că ”vom clarifica cum controlăm această anvelopă”.

”Vom clarifica cum controlăm această anvelopă, pentru că aici e o problemă, deci să ne controlăm costurile.Cum luăm măsuri ca să ni le reducem treptat, treptat. Exact ce am făcut în această perioadă. Și măsurile care au fost adoptate în luna iulie, care au fost, bineînțeles, nepopulare, nici în exteriorul guvernului, când ai crescut taxa pe valoare adăugată, dar nici în interior, când ai tăiat sporuri, își arată rezultatele în prezent. În sensul în care ne-au crescut încasările. Asta este un efort care a fost făcut de către contribuabilii noștri de către Ministerul de Finanțe și le mulțumesc tuturor românilor pentru că au înțeles că trecem printr-o perioadă dificilă, dar ne-au scăzut și cheltuielile de funcționare ale statului, așa cum am precizat, pentru că am tăiat niște sporuri, n-am mai făcut angajări și am lucrat pe tema asta. Asta trebuie făcut și anul viitor, să nu mai creștem taxe și impozite.”

