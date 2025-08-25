Prima pagină » Știri politice » Grindeanu vrea să revină la masa discuțiilor, în coaliție / Ce clarificări cere PSD de la miniștrii lui Bolojan

25 aug. 2025
Sorin Grindeanu spune că vrea să se întoarcă „la masa discuțiilor” în coaliție. Vrea mai multe clarificări pe pachetul 2 de măsuri al lui Ilie Bolojan. Discuțiile cu premierul nu sunt suficiente. Decizia va fi luată de PSD, în cadrul reuniunii conducerii, de la ora 11.00.

UPDATE 11.10 Coaliția se reunește la 17.30 (surse)

Potrivit informațiilor Gândul, Coaliția se va reuni formal, cu toți membrii la masă, luni după-amiază, la ora 17.30. Însă, o decizie ar urma a fi luată în cadrul ședinței PSD.

Liderul PSD spune, înaintea unei ședințe a conducerii partidului, că forma finală a pachetului 2 de măsuri fiscale și administrative nu este încă definitivată și trebuie discutată în coaliție înainte de a fi promovată. Grindeanu s-a întâlnit cu Bolojan, duminică seară, însă vrea mai multe întâlniri în coaliție.

„Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea întâlniri, nu una, ci mai multe, săptămâna care urmează. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri de lucru, pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară, m-am întâlnit cu premierul, discutând pe parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet doi, dar în săptămâna aceasta eu cred că e nevoie, dacă se dorește a fi promovat acest pachet doi, nu de o singură întâlnire astăzi și de mai multe”, declară Grindeanu la Parlament.

Noua formă a legii insolvenței și propunerile venite din zona sănătății, de la ministrul Alexandru Rogobete, au primit acordul PSD, potrivit lui Grindeanu, însă există două chestiuni care trebuie clarificate urgent: măsurile fiscale și reforma administrativă.

„Sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână, înainte de a fi promovat acest pachet 2”, spune Grindeanu. El transmite că vrea să vadă partea care cuprinde măsurile pe administrație.

„Aceste lucruri, lucrurile care țin de taxarea capitalului, lucrurile care țin de multinaționale, acele propuneri pe care noi le-am spus și de aceea ele trebuie să se găsească un numitor comun, ceea ce propunem noi cu ceea ce se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanțelor sau dinspre Ministerul Dezvoltării. (…) Vă dau un exemplu, astăzi, când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu, pe pachetul care cuprinde administrația. Atunci aș vrea să văd forma inițială pe care o propune ministerul. Eu cred că se va veni azi cu ea, să o discutăm în interiorul fiecărui partid”, explică liderul PSD.

Grindeanu reamintește că o parte dintre propunerile pe zona administrativă au fost înaintate săptămâna trecută de primari și de președinții de consilii județene ai PSD, care au avut o întâlnire cu premierul și mai mulți miniștri.

„Este necesar să ajungem la un numitor comun între ceea ce propunem noi și ceea ce vine dinspre Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării”.

