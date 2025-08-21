Guvernul anunță că a adoptat Hotârârea prin care Traian Băsescu primește un apartament / La solicitarea acestuia, HG-ul are regim clasificat

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că a fost adoptată în şedinţă o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului preşedinte Traian Băsescu, după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea prin care acestuia i se luaseră privilegiile, la terminarea mandatului. La solicitarea fostului președinte, HG-ul are regim clasificat.

Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol lui Traian Băsescu.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, în declarațiile de presă susținute la finalul ședinței de Guvern.

Ea a menționat că secretizarea s-a făcut ca urmare a solicitării fostului preşedinte al României.

„Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o Hotărâre de Guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„A fost solicitarea beneficiarului, care nu dorește ca adresa să fie publică, ceea ce implica și niște rațiuni de securitat”, a declarat Dogoiu.

Traian Băsescu și-a recâștigat drepturile de fost președinte

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat în 7 august atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat, după ce CCR a stabilit că are acest drept în pofida deciziei definitive a instanței că a colaborat cu Securitatea.

După ce și-a recăpătat drepturile în instanță, Băsescu a făcut o solicitare pentru atribuirea unei locuințe. Guvernul i-a găsit o vilă. Fostului președinte nu a acceptat. „Este prea mare pentru nevoile familiei mele”, a declarat acesta pentru Gândul.

„Vila din Zola este mult prea mare pentru nevoile actuale ale familiei mele. Am solicitat un apartament într-un bloc”, a confirmat Traian Băsescu.

