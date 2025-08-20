Modificarea Pilonul II pe agenda Guvernului de joi/ Imobilul pentru Băsescu nu mai apare pe lista ședinței

Guvernul Bolojan și-a propus ca în ședința de joi să fie adoptată Ordonanța de urgență privind plata pensiilor private. În schimb, deși anunțase că tot în ședința de mâine se va lua o decizie cu privire la alocarea unei locuințe pentru Traian Băsescu, acest lucru nu mai apare pe ordinea de zi.

Potrivit Executivului, în ședința de joi va fi un proiect de lege privind plata pensiilor private.

„Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)”, se arată în documentul transmis de Executiv.

Redăm mai jos documentul cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

PROIECTE DE ORDONANȚE PROIECT DE ORDONANȚĂ privind prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru transpunerea articolului 17 alineatul (15) din Directiva(UE) 2024/1275 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind performanța energetică a clădirilor (reformare) și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe