Modificarea Pilonul II pe agenda Guvernului de joi/ Imobilul pentru Băsescu nu mai apare pe lista ședinței

20 aug. 2025, 20:21, Știri
Guvernul Bolojan și-a propus ca în ședința de joi să fie adoptată Ordonanța de urgență privind plata pensiilor private. În schimb, deși anunțase că tot în ședința de mâine se va lua o decizie cu privire la alocarea unei locuințe pentru  Traian Băsescu, acest lucru nu mai apare pe ordinea de zi. 

Potrivit Executivului, în ședința de joi va fi un proiect de lege privind plata pensiilor private.

„Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)”, se arată în documentul transmis de Executiv.

Redăm mai jos documentul cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

  1. PROIECTE DE ORDONANȚE
  2. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
  3. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
  4. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru transpunerea articolului 17 alineatul (15) din Directiva(UE) 2024/1275 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind performanța energetică a clădirilor (reformare) și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către Fondul voluntar al NATO privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei The British Romanian Chamber of Commerce
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş- Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea criteriilor cuantificabile pentru acordarea personalului din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a stimulentelor prevăzute la art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, precum şi la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2024 privind instituirea de măsuri pentru elaborarea Planului naţional social pentru climă necesar României pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile în cadrul Fondului social pentru climă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea criteriilor cuantificabile care să permită evaluarea activităţii desfăşurate, prin raportare la criteriile specifice de performanţă pentru acordarea stimulentelor reglementate de art.11 alin (3) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziţie Justă cu modificările şi completările ulterioare
  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Cluj, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice, adresei şi actualizarea valorii de inventar, ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Constanţa, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa şi Fieni”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat şi a punctului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla și pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002
  13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea sa în administrarea Curţii de Apel Braşov
  14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi descrierea tehnică a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” prin Centrele de transfuzie sanguină, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii
  15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun
  16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Iaşi, Buzău, Cluj, Argeş, Braşov, Timiş, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor, Covasna, Prahova şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025
